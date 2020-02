Ponad milion złożonych deklaracji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT

Liczba deklaracji podatkowych za 2019 r. złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przekroczyła milion - poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Jego zdaniem świadczy to o tym, że Polacy oczekują i potrzebują takich cyfrowych rozwiązań.

-Już ponad milion złożonych e-PIT-ów pokazuje nasz licznik. To bardzo dobra wiadomość osiem dni po starcie usługi Twój e-PIT i dowód na to, że takich cyfrowych rozwiązań Polacy oczekują i potrzebują. Zachęcam do skorzystania z usługi tych, którzy tego jeszcze nie zrobili. Twój e-PIT to bezpieczeństwo, wygoda i oszczędność czasu" - komentuje minister finansów Tadeusz Kościński.

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Jak tłumaczy MF, podatnik, który skorzysta z usługi, nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Wystarczy zaakceptować przygotowaną przez fiskusa deklarację - od tego momentu liczony będzie skrócony, 45-dniowy termin na ewentualny zwrot nadpłaty podatku.



Na początku lutego br. minister Kościński mówił, że resort finansów chce pobić ubiegłoroczny rekord deklaracji złożonych on-line. W 2019 r. podatnicy złożyli 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r. Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT blisko 7 mln e-PIT-ów wpłynęło od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi w pierwszym roku działania skorzystało 8,8 miliona osób.

MF przypomina, że akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać do 30 kwietnia 2020 r., a podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, mogą składać również PIT-28 i PIT-36. Dodatkowo usługa uwzględnia ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia i podaje informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.

Inną nowością w usłudze Twój e-PIT w tym roku jest też automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 r.