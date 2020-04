Ponad połowa polskich firm rodzinnych nie przetrwa najbliższych 12 tygodni

Zdaniem ankietowanych, tarcza antykryzysowa w obecnym kształcie nie pomoże uchronić rodzin polskich przedsiębiorców przed ruiną, a pracowników przed utratą pracy – wynika z badania przeprowadzonego przez Inicjatywę Firm Rodzinnych.

To żaden plan wyjścia z kryzysu - mówią o rządowej tarczy przedsiębiorcy ankietowani przez Inicjatywę Firm Rodzinnych (IFR).

Tarczę antykryzysową krytycznie ocenia ją 83,3 proc. firm rodzinnych.

57,7 proc. ankietowanych firm twierdzi, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni, natomiast 44,3 proc. nie doczeka nawet 9 tygodni.



- Według wyników badania w odczuciu przedsiębiorców rodzinnych tarcza antykryzysowa jest jedynie plastrem na rany zadane przez kryzys. To żadna ochrona, to żadne lekarstwo, żadna terapia, żaden plan wyjścia z kryzysu. To chwilowe zatrzymanie krwotoku, ale nie reanimacja i nie rehabilitacja pacjenta, jakim jest polska przedsiębiorczość w wyniku zderzenia z pandemią - czytamy w komunikacie IFR.



Widmo bankructwa



Zdaniem ankietowanych, brak realnej pomocy ze strony państwa rodzi obawy o przyszłość firm. Z badania IFR wynika, że z powodu obecnych ograniczeń działalności gospodarczej 57,7 proc. firm stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni, natomiast 44,3 proc. nie doczeka nawet 9 tygodni. Firmy rodzinne przewidują poważne problemy, pomimo obowiązywania tarczy antykryzysowej już od kwietnia. Niespełna co dziesiąty przedsiębiorca liczy, że przetrwa więcej niż trzy miesiące (jedna trzecia nie udzieliła konkretnej odpowiedzi).



Bankructwo firm oznacza jednocześnie ruinę rodzin przedsiębiorców. Dla 91 proc. respondentów dochody z firmy stanowią ponad połowę rodzinnych dochodów. Dla 71,8 proc. to ponad trzy czwarte dochodów.



Ankietowani przedsiębiorcy bardzo krytycznie oceniają poczynania rządu i sejmu. Na nieco lepszą ocenę zasłużyli ich zdaniem Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Senat.



Zdecydowana większość ankietowanych - 67,3 proc. - negatywnie ocenia trafność rozpoznania ich potrzeb przez rząd. Jeszcze gorsze opnie zabrała Tarcza antykryzysowa - krytycznie ocenia ją 83,3 proc. firm rodzinnych.



Wiarygodność w oczach przedsiębiorców stracił również Sejm, który i zebrał aż 85,3 proc. negatywnych ocen. Przedsiębiorcy dostrzegli jednak rolę Senatu i negatywnie jego wkład w tarczę antykryzysową oceniło jedynie 33,8 proc..



Nieźle oceniane są starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – zebrał on jedynie 46,8 proc. negatywnych ocen, choć prawie tyle samo przedsiębiorców (41,7 proc.) wstrzymało się od oceny jego roli, zapewne dlatego, że działał on poza głównym nurtem mediów oraz nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny.

Jakiej pomocy oczekują przedsiębiorcy?