Ponure nastroje w niemieckiej gospodarce

W związku z widmem recesji oraz nagłym wzrostem cen energii pogorszyły się nastroje wśród kadry zarządzającej w niemieckich przedsiębiorstwach.

Indeks koniunktury opracowywany przez monachijski Instytut Badań Gospodarczych Ifo spadł w październiku do 84,3 pkt. z 84,4 pkt. we wrześniu – podaje Deutsche Welle. Co miesiąc badanych jest 900 przedstawicieli niemieckich firm.

Taki wynik pokazuje, że menedżerowie patrzą z obawą na kondycję niemieckiej gospodarki w szczególności podczas zimowych miesięcy, podczas, których może dojść do pogłębienia kryzysu energetycznego.

Spadek nastrojów w gospodarce niemieckiej jest jednak niższy od zakładanego przez analityków, którzy oceniali, że indeks w październiku spadnie do 83,3 pkt. – podaje Reuters. Wynika to z tego, że pomimo spadku koniunktury prognozy okazały się nie tak złe, jak wcześniej zakładano.

Joerg Kraemer, główny ekonomista Commerzbanku w wypowiedzi dla Deutsche Welle stwierdził: „To, że w październiku wskaźnik tak nie spadł, nie oznacza odwołania alarmu. Przecież w poprzednim miesiącu dosłownie się załamał. Trend jest spadkowy. Nadal się spodziewam, że zimą niemiecka gospodarka się skurczy.”

Nastroje niemieckiego biznesu są obecnie gorsze niż w czasie pandemii Covid-19

Co znaczące, wyniki indeksu koniunktury ostatnich dwóch miesięcy były gorsze od tych z początku pandemii Covid-19 z maja 2020 roku.

Głównym zagrożeniem dla gospodarki niemieckiej, według niemieckiego biznesu, będą możliwe przerwy w dostawach energii oraz wysoka inflacja. Już teraz eksperci przewidują, że nastąpi spadek niemieckiego PKB o 0,2 proc. Dane o PKB za trzeci kwartał w Niemczech dostępne będą w piątek (28.10).

