Poparcie dla przyjęcia euro w Polsce tak niskie jeszcze nie było

Obecnie wejścia Polski do strefy euro życzyłoby sobie tylko 42 proc. średnich i dużych firm. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton, w 2010 roku aż 85 proc. średnich i dużych firm w Polsce deklarowało, że chciałoby, aby Polska przyjęła euro. Rok później zaczął się wieloletni kryzys strefy euro i poparcie polskiego biznesu dla unijnej waluty stopniało do 42 proc. w 2015 roku. Później zaufanie do euro jednak odbudowywało się i w 2018 roku sięgnęło 74 proc. Ta dobra passa została jednak właśnie przerwana. Obecnie poparcie dla unijnej waluty wynosi znowu tylko 42 proc., a więc spadło do najniższego historycznie poziomu.

To niemal tyle samo, ile wynosi odsetek firm, które jednoznacznie deklarują, że chciałyby pozostawienia złotego (40 proc. wobec 22 proc. rok temu).

Co szósty badany (17 proc.) nie ma zdania, co jest zresztą najwyższym wynikiem w dziesięcioletniej historii badania.

Przyczyną może być coraz większa stabilność naszej waluty. Jedną z najczęściej wskazywanych przez firmy potencjalnych zalet wejścia Polski do strefy euro jest ograniczenie ryzyka kursowego.

Eksporterzy czy importerzy przez ostatnie dekady narzekali na dużą zmienność kursu złotego - wahania były tak silne, że np. ciężko było im ustalać ceny transakcji, zmieniały się raty kredytów zaciąganych w obcych walutach czy musieli oni odpłatnie zabezpieczać się przed zmianami kursu.

Trudno się dziwić, że perspektywa przyjęcia euro była więc z tej perspektywy kusząca. Sytuacja jednak wyraźnie się zmienia. W 2019 roku średnia miesięczna zmienność kursu euro/zł wyniosła zaledwie 3,7 proc., co jest najniższym wynikiem w historii i aż pięciokrotnie niższym, niż w rekordowym roku 2009 roku (prawie 18 proc.).

Jeśli dodać do tego fakt, że stopy procentowe w Polsce od prawie 5 lat utrzymują się na rekordowo niskim poziomie (główna stopa NBP wynosi 2,5 proc.), to złoty prezentuje się naprawdę korzystnie. Przedsiębiorcy zaczynają przyzwyczajać się do myśli, że może on być trwale walutą, która łączy w sobie stabilność kursową i niskie oprocentowanie. Dotąd, przez ostatnie 30 lat, taka sytuacja nie miała miejsca.

Choć Polska nie jest częścią strefy euro, to kurs euro/zł jest w ostatnim czasie na tyle stabilny, że polscy przedsiębiorcy - po raz pierwszy od lat 90., czyli od utrzymywania przez bank centralny sztucznego kursu - mogą w ostatnim czasie poczuć namiastkę posiadania wspólnej waluty rozliczeniowej z krajami, z którymi najczęściej handlują.

Nic więc dziwnego, że perspektywa przyjęcia euro nie jest już aż tak kusząca, jak w poprzednich latach. Jeśli dodać do tego fakt, że w grupie średnich i dużych firm większość to eksporterzy, to ważna dla nich jest nie tylko zmienność kursu, ale też jego wysokość.

Ponieważ w 2019 roku średnioroczny kurs euro/zł wzrósł z 4,26 do 4,3, to oznaczało to wzrost przychodów z eksportu o prawie 1 proc. To również mogło przełożyć się w pewnym stopniu na spadek skłonności polskiego biznesu do przyjmowania euro.

Polski biznes nie ma złudzeń - jeśli kiedykolwiek Polska przyjmie, euro, to nie stanie się to raczej w najbliższych latach. Tylko 4 proc. ankietowanych przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw uważa, że stanie się to w 2022 r., 25 proc. obstawia lata 2023-2025, a zdecydowanie największa grupa - 42 proc. - spodziewa się tego w 2026 r. lub później.

Jednocześnie spora grupa badanych firm (16 proc.) uważa, że Polska nigdy nie przyjmie unijnej waluty. Nikt nie wybrał odpowiedzi 2020 czy 2021 r., co nie dziwi, biorąc pod uwagę nie tylko obecny brak woli politycznej rządu do przyłączenia się do strefy euro, ale też techniczne wymagania związane z akcesją, czyli np. dwuletni okres przygotowawczy (mechanizm ERM II, czyli okres usztywnienia kursu walutowego w relacji do euro).

Wydaje się jednak, że jeśli w niedalekiej przyszłości jakiś rząd rozpocznie starania o przystąpienie Polski do strefy euro, to wspomniana wcześniej postępująca stabilizacja złotego ułatwi ten proces. Złoty nawet bez mechanizmu ERM II stopniowo „wiąże się” z unijną walutą. Konwersja kursów walut postępuje w sposób naturalny.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego International Business Report przez firmę Dynata na zlecenie Grant Thornton International. Badanie prowadzone jest co roku na grupie 200 przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm działających w Polsce. Ostatnie badanie, za 2019 rok, zostało przeprowadzone w październiku 2019 roku.