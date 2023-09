Popierają, ale nie płacą. Dwaj giganci ograniczają finansowanie ESG

Vanguard i BlackRock - największe fundusze inwestycyjne na świecie - znacząco zmniejszyły poparcie dla postulatów ESG przedstawianych przez firmy znajdujące się pod ich kontrolą. Fundusze zapewniają, że ich nastawienie do kwestii środowiskowych pozostaje niezmienne.

BlackRock zarządza aktywami o wartości około 10 bilionów dolarów, posiada większościowe udziały w takich spółkach jak Apple, Exxon Mobil, Microsoft czy General Electric. Vanguard Group zarządza natomiast aktywami o wartości około 8 bilionów dolarów.

Oba największe fundusze inwestycyjne na świecie postanowiły znacząco zmniejszyć swoje poparcie dla postulatów ESG (angielski akronim określa obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Fundusze zapewniają, że ich nastawienie do poruszanych kwestii pozostaje niezmienne, ale liczba popartych postulatów zdecydowanie spadła.

Vanguard poinformował, że w roku obrotowym 22/23 spośród prawie 360 postulatów dotyczących problemów społecznych i środowiskowych wsparł zaledwie 2 proc. z nich. Rok wcześniej ponad 10 proc. przedstawionych postulatów doczekało się pozytywnego rozpatrzenia. W przypadku BlackRocka, poparcie uzyskało jedynie 7 proc. złożonych wniosków ESG, wobec ponad 20 proc. pozytywnie rozpatrzonych w roku poprzednim.

Fundusze utrzymują, że taki spadek wynika m.in. z rosnącej liczby postulatów (co powoduje zmniejszenie odsetka pozytywnie rozpatrzonych) oraz tym, że proponowane rozwiązania ich zdaniem zbyt mocno wpływały na działania operacyjne spółek.

Kolejne kwartały pokażą, na ile trwała i poważna jest obserwowana zmiana nastawienia do postulatów ESG ze strony najzamożniejszych funduszy. Kwestie te mogą jednak faktycznie zejść na dalszy plan, biorąc pod uwagę , że to fundusz Black Rock przejął kontrolę nad Ukraińskim Funduszem Odbudowy, na co z pewnością będzie potrzebował kapitału.

