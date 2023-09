POPiHN: popyt na paliwo lotnicze podniósł sprzedaż paliw w I półroczu br., zmalało zapotrzebowanie na ON

Popyt na paliwo lotnicze, który wzrósł o 29 proc., podniósł sprzedaż paliw w I półroczu br., ale o 2 proc. zmalał rynek diesla - podała Polska Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Kurczenie się rynku oleju napędowego, to głównie efekt spowolnienia gospodarki - ocenił jej prezes Leszek Wiwała.

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego(POPiHN) w I półroczu 2023 r. "najbardziej dynamicznie" zmienił się rynek paliwa lotniczego JET. "Zużycie krajowe zwiększyło się o 29 proc. Praktycznie cały popyt z rynku krajowego został zaspokojony przez rafinerie krajowe" - poinformowała POPiHN. Jak podała organizacja wyniósł on po sześciu miesiącach br. 665 tys. m sześc. wobec 516 tys. m sześc. rok wcześniej.

Zdaniem prezesa POPiHN Leszka Wiwały wzrost popytu na paliwo lotnicze jest efektem powolnej odbudowy ruchu turystycznego po pandemii. "Dziś trudno prognozować, na ile jest to trwałe zjawisko. Do rekordowego zużycia paliwa lotniczego, które miało miejsce w 2019 r., jeszcze nam dużo brakuje" - ocenił w komentarzu dla PAP. Prezes POPiHN zwrócił uwagę, że w scenariuszu zakładającym zakończenie wojny na Ukrainie oraz powolne wychodzenie z kryzysu na rynkach surowców energetycznych należy się spodziewać, że przez kilka lat sprzedaż paliw lotniczych będzie dynamicznie rosła.

Wiwała wskazał, że przyszłość rynku lotniczego zależy w dużej mierze od regulacji na poziomie UE. "W ubiegłym tygodniu w Parlamencie było głosowane rozporządzenie dotyczące zrównoważonych paliw lotniczych. Jego zdaniem kluczową rolę odegra jednak rewizja dotycząca opodatkowania energii, do uzgodnienia której konieczna jest jednomyślność w UE. "Mało prawdopodobne, by przewodnictwu hiszpańskiemu udało się wypracować kompromis, ale zupełnie tego nie można wykluczyć. To właśnie przepisy podatkowe, zwłaszcza okresy przejściowe na stosowanie zwolnień akcyzowych dla paliwa lotniczego, będą rozstrzygające dla kształtowania się rynku lotniczego w dłuższej perspektywie" - zauważył Wiwała.

W pierwszym półroczu 2023 r. konsumpcja paliw ogółem wyniosła 17 mln 574 tys. m sześc. w porównaniu do 17 mln 332 tys. m sześc. w I połowie 2022 r. "Popyt na paliwa płynne w Polsce wzrósł o 1 proc., przy czym, istotnym wzmocnieniem wyniku była rosnąca sprzedaż paliwa lotniczego, a osłabieniem malejące zapotrzebowanie na olej napędowy" - oceniła POPiHN. Zwróciła uwagę, że według oficjalnych źródeł z importu pochodziło 7,1 mln m sześc. paliw, co stanowiło 41 proc. wielkości rynku. "Ilość paliw sprowadzonych do kraju z zagranicy przewyższyła ubiegłoroczną o 14 proc." - zaznaczono.

Według danych POPiHN Oficjalna konsumpcja oleju napędowego w I półroczu 2023 r. była niższa niż w I półroczu 2022 r. o 2 proc. Zapotrzebowanie krajowe na olej napędowy wyniosło 10,6 mln m sześc. w porównaniu z 10,8 mln m sześc. w takim okresie 2022 r. Dodano, że 4,1 mln m sześc. oleju napędowego pochodziło z importu.

"Spadek wielkości rynku oleju napędowego o 2 proc. to przede wszystkim wynik spowolnienia gospodarczego, które przekłada się na niższe zużycie paliw przez ciężki transport" - ocenił prezes POPiHN Leszek Wiwała.

W raporcie poinformowano, że dostawy rynkowe oleju napędowego w relacji r/r zmniejszyły się o około 230 tys. m sześc. "Oficjalny import tego gatunku paliwa zaspokoił 39 proc. całości rynku, czyli o 6 punktów procentowych więcej w porównaniu do analogicznego okresu ub.r." - wskazała POPiHN. Wyjaśniła, że większy import wymuszony był m.in. przez okresowe remonty krajowych instalacji rafineryjnych. POPiHN podała, że jej członkowie sprowadzili do kraju 3,2 mln m sześc. produktu, a pozostali operatorzy ulokowali na rynku około 1 mln m sześc.

POPiHN zwróciła uwagę, że konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o około 8 proc. "Kierowcy kupili ponad 3,7 mln m sześc. tego gatunku paliwa - o około 260 tys. m sześc. powyżej wyniku z I półrocza 2022 r." - wyliczyła organizacja. Dodano, że oficjalny import benzyn zwiększył się o 17 proc. i wyniósł prawie 1 mln m sześc. Według POPiHN udział importu w krajowym zaopatrzeniu rynku benzyn sięgnął 26 proc.