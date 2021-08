Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego wymaga inwestycji w infrastrukturę

Aby transport kolejowy odzyskiwał swoją pozycję na rynku trzeba przede wszystkim inwestować w infrastrukturę liniową, co poprawi efektywność funkcjonowania tego rodzaju transportu - poinformował w środę podczas IX Forum Transportu Intermodalnego Fracht wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Przypomniał, że obecnie realizowany jest największy w historii program inwestycji kolejowych - Krajowy Program Kolejowy, którego wartość sięga 76 mld zł. Podkreślił, że jest to program, który ma być zakończony do roku 2023, a jego najważniejszym celem jest dokończenie prac na głównych kolejowych ciągach komunikacyjnych.

Jak wskazał Bittel ważne z punktu widzenia transportu intermodalnego są między innymi inwestycje poprawiające dostęp kolejowy do portów morskich.

Wiceminister powiedział, że wartość inwestycji poprawiających dostęp do portu w Gdyni to 1,5 mld zł, poprawa dostępowej infrastruktury kolejowej do portu w Gdańsku będzie kosztowała 1,2 mld zł, a poprawa dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu ponad 1,5 mld zł.

"Oczekiwanym efektem tych inwestycji jest to, że infrastruktura dostępu do portów od strony lądu będzie pomagała w rozwoju portów a co za tym idzie w rozwoju gospodarczym całego naszego regionu" - stwierdził Bittel.

Wiceminister poinformował, że obecnie trwają prace nad kontynuacją Krajowego Programu Kolejowego do roku 2030 w ramach nowej perspektywy unijnej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl