Poprawi się informacja dla pasażerów na stacjach na Śląsku Cieszyńskim

Na stacjach i przystankach między Skoczowem a Cieszynem oraz Goleszowem i Wisłą podróżni będą lepiej informowani o kursach pociągów. PKP PLK ogłosiły dwa przetargi na projekt, dostawę i zabudowa urządzeń systemu dynamicznej Informacji. Realizacja nastąpi w latach 2024-2025.

"Podróżujący pociągiem z Katowic w Beskid Śląski skorzystają z dodatkowych ułatwień. Na stacjach i przystankach od Skoczowa do Cieszyna i od Goleszowa do Wisły Głębce przewidziano montaż systemu do emisji dźwiękowych komunikatów. Zainstalowane zostaną zegary" - poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki.

Jak dodała, na tych odcinkach planowany jest też montaż czujników ruchu pociągów, co jest niezbędne, by zapewnić prawidłowe działanie elementów systemów dynamicznej informacji pasażerskiej.

"W stacji w Cieszynie będą wyświetlacze, zawierające wizualne informacje o najbliższych pociągach. Montaż monitoringu zwiększy tam bezpieczeństwo podróżnych" - podała Głowacka.

Przedstawicielka PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że spółka ogłosiła właśnie dwa przetargi na zaprojektowanie, dostawę i zabudowę urządzeń centralnego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na odcinkach linii ze Skoczowa do Cieszyna oraz z Goleszowa do Wisła Głębce. Inwestycje planowane są na lata 2024-2024. Zostaną sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Głowacka przypomniała, że w sierpniu PKP PLK ogłosiły też przetarg na nowy system urządzeń między Chybiem a Skoczowem.

PKP PLK w grudniu ubiegłego roku zakończyły modernizację linii od Chybia przez Skoczów do Cieszyna i Wisły Głębce. "Dostęp do kolei zwiększyły nowy przystanek Ustroń Brzegi i przebudowane perony, między innymi w Skoczowie, Goleszowie, Cieszynie, Ustroniu Polanie i Wiśle Uzdrowisku" - podała Głowacka. Wartość całego projektu to 460 mln zł. Uzyskał on dofinansowanie z funduszy UE.

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl