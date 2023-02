Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż jest mizerny

W styczniu 2023 roku banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 56 proc. w porównaniu do stycznia 2022 roku. Liczba wniosków spadła natomiast o prawie 53 procent.

Jak wynika z informacji BIK, w styczniu 2023 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,26 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 28,02 tys. rok wcześniej (spadek o ok. 52,7 proc.). W porównaniu do grudnia 2022 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 7,8 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu 2023 r. wyniosła 345,94 tys. zł i była niższa o 2,7 proc. w relacji do wartości ze stycznia 2022 roku.

Styczniowy dane BIK potwierdzają obserwowane przez cały ubiegły rok zjawisko istotnego zmniejszenia popytu na kredyty mieszkaniowe. Dynamikę popytu na kredyty mieszkaniowe z ostatnich czterech lat ilustruje poniższy wykres:

Waldemar Rogowski główny analityk BIK wskazuje, że nadal wysokie stopy procentowe, utrzymane zaostrzone wymogi regulacyjne przy liczeniu zdolności kredytowej oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego nadal ograniczają i będą w najbliższych miesiącach ograniczać popyt na kredyty mieszkaniowe.

- Negatywny trend mógłby się zmienić, gdyby istotnie zwiększyła się zdolność kredytowa, która z kolei zależy od czterech czynników: wysokości stóp procentowych, poziomu wynagrodzeń, cen nieruchomości i kosztów utrzymania. Na ten moment najbardziej prawdopodobny jest spadek cen nieruchomości, natomiast wynagrodzenia realnie od lata 2022 r. spadają, stopy procentowe raczej nie zostaną obniżone w najbliższym roku, a koszty utrzymania gospodarstw domowych, nawet przy spadku inflacji, będą jedynie mniej dynamicznie rosnąć - tłumaczy ekspert.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl