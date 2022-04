Porozmawiamy o wyzwaniach związanych z ESG

26 kwietnia w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w godz. 11.30-13.00, odbędzie się sesja pt. „ESG - nowe ramy strategii biznesowych”. - ESG to ważny obecnie aspekt działalności przedsiębiorstw i wyzwanie gospodarcze - przekrojowo wpływające na różne aspekty funkcjonowania na rynku - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS.

W trakcie sesji będzie między innymi mowa o środowisku naturalnym, społeczeństwie i ładzie korporacyjnym, czyli kryteriach określających na nowo wartość firmy.p

Zastanowimy się również nad tym, jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach. Porozmawiamy także o przejrzystość i wiarygodności jako fundamentach stabilnej działalności.

- ESG (environmental, social i governance) to ważny obecnie aspekt działalności przedsiębiorstw i wyzwanie gospodarcze - przekrojowo wpływające na różne aspekty funkcjonowania na rynku. Trzeba się do tego odpowiednio wcześnie i dobrze przygotować, bo zmiany w prawie następują dynamicznie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS. - Wiele przedsiębiorstw nie widzi różnicy pomiędzy ESG a CSR a to błędne podejście - w przeciwieństwie do CSR, kwestie związane z ESG nie są dobrowolne, lecz obligatoryjne, to działalność będąca obecnie koniecznością, wymogiem biznesowym - dodaje Agnieszka Skorupińska.

Wskazuje przy tym, że ESG to nadchodzące wyzwanie dla inwestorów oraz systematycznie powiększającej się grupy przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej (wkrótce większości przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 osób).



- Ogromna jest tu rola taksonomii UE, która wprowadza obiektywne kryteria zrównoważonej gospodarki do strategii instytucji sektora finansowego - zaznacza Agnieszka Skorupińska.

Stosowanie się do wymogów ESG będzie oznaczać w praktyce konieczność zapewnienia przez przedsiębiorców, iż ich działalność operacyjna oraz sposób realizacji projektów inwestycyjnych pozostają w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, zieloną taksonomią, wymogami społecznymi (w przyszłości zasadami taksonomii społecznej) i zasadami ładu korporacyjnego.

- W związku z wprowadzanymi regulacjami instytucje finansowe, w tym banki, inwestorzy instytucjonalni oraz przedsiębiorcy będą musieli przygotować się do spełnienia zaostrzonych wymogów raportowania niefinansowego, ale przede wszystkim zweryfikować i istotnie przedefiniować swoje modele biznesowe, modele operacyjne oraz strategie inwestycyjne - dodaje Agnieszka Skorupińska.

Biznesowe być, albo nie być

Jednocześnie zwraca uwagę, że przeprowadzenie transformacji ESG będzie dla przedsiębiorców koniecznością z kategorii biznesowego „być, albo nie być”.

- Będzie nie tyle warunkiem sukcesu, co po prostu warunkiem utrzymania się na rynku, dostępu do kapitału, możliwości pozyskiwania inwestorów oraz dostępu do rynku zamówień publicznych w państwach członkowskich UE - podkreśla Agnieszka Skorupińska. - Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują sposobu swojego funkcjonowania do wymogów ESG, stracą dostęp do finansowania na standardowych czy preferencyjnych warunkach, będą podmiotami, w które nie będą mogli inwestować inwestorzy instytucjonalni, będą podmiotami nie spełniającymi kryteriów udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pociąg ESG ruszył, a konieczność takiego prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aby transformowała ona w kierunku spełniania wymogów środowiskowych i społecznych oraz pozostawała w zgodzie z wymogami corporate governance staje się wyzwaniem najbliższej przyszłości - wyjaśnia Agnieszka Skorupińska.

Wskazuje przy tym, że wyzwaniem najbliższej przyszłości staje się konieczność takiego prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aby transformowała ona w kierunku spełniania wymogów ESG.

- Nadszedł czas wytężonej pracy: zarówno dla banków, inwestorów instytucjonalnych i przedsiębiorców, jak i dla nas - ocenia Agnieszka Skorupińska. - Nasze doświadczenie pokazuje, że świadomość ESG wśród przedsiębiorców rośnie, jednak nadal wielu z nich jest na etapie rozpoznania tematu i rozpoczęcia przygotowań. W CMS powołaliśmy interdyscyplinarny zespół praktyków ESG patrzących na wdrażanie wymogów ESG w sposób kompleksowy. Pomagamy naszym klientom w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zgodności z wymogami ESG, w sposób szyty na ich miarę - podsumowuje Agnieszka Skorupińska.

