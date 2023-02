Porozumienie GDDKiA i miasta Łódź ws. budowy łącznika z obwodnicą

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisali w czwartek porozumienie z miastem Łódź ws. budowy drogi krajowej 73 - 1,1 km łącznika ul. Szczecińskiej z obwodnicą Łodzi.

Adamczyk poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie, towarzyszącej podpisaniu porozumienia, że zatwierdził już program inwestycji polegającej na budowie drogi krajowej od węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do ul. Szczecińskiej w Łodzi, a decyzja ta zapewniła finansowanie inwestycji z budżetu państwa i umożliwiła GDDKiA zawarcie porozumienia z władzami Łodzi. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy GDDKiA a samorządem w związku z budową dojazdu.

Minister przypomniał, że w miastach "prezydenckich" za drogi krajowe odpowiada prezydent miasta, stąd potrzebny był konsensus z samorządem miejskim i dziękował prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej za korzystne decyzje.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Infrastruktury, w ramach inwestycji powstanie nowy, dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 72 o długości ok. 1,1 km, powstaną jezdnie dodatkowe, drogi rowerowe i chodniki dla pieszych, zamontowane zostaną bariery drogowe, oznakowanie oraz ekrany akustyczne. Resort podkreślił, że GDDKiA posiada już projekt budowlany, wymagane decyzje oraz tytuł do dysponowania gruntami. Natomiast miasto Łódź zawarło już umowę z wykonawcą, który będzie realizował inwestycję w formule Projektuj i buduj.

Pełniący obowiązki dyrektora łódzkiego oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński podkreślał, że połączenie jest niezbędne dla spójności systemu drogowego i powiązania Łodzi z siecią dróg krajowych i autostrad, a także dla odciążenia wschodniego odcinka autostrady A1.

Obecny na konferencji poseł ziemi łódzkiej, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślił, że Łódź jako pierwsze duże miasto w Polsce będzie miała domkniętą obwodnicę, ale aby ruch drogowy był płynny, istotne są dojazdy do węzłów. Jednym z kluczowych dojazdów jest właśnie łącznik między ulicą Szczecińską z obwodnicą - zaznaczył Gliński.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało, że prace budowlane na południowym odcinku drogi ekspresowej S14, od S8 do węzła Aleksandrów Łódzki, zakończyły się w 2022 r. W realizacji znajduje się jeszcze część północna Zachodniej Obwodnicy Łodzi, do połączenia z węzłem Emilia na autostradzie A2. Prace są na ukończeniu, zaawansowanie przekracza 85 proc., oddanie do ruchu tego odcinka jest planowane w II kwartale 2023 r., natomiast do 2024 r. będą jeszcze trwały prace obejmujące rozbudowę skrzyżowania z DK91 w rejonie węzła Emilia - zaznaczył resort.

