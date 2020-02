Porozumienie Poczty Polskiej z Fundacją Aktywizacja ws. zatrudnienia niepełnosprawnych

Poczta Polska planuje w 2020 r. zatrudnić we współpracy z Fundacją Aktywizacja 360 niepełnosprawnych. Spółka poinformowała we wtorek, że zawarła w tym zakresie porozumienie z fundacją w ramach projektu PFRON Praca-Integracja, a w całej Polsce ruszyły rekrutacje.

Poczta Polska przypomniała w komunikacie, że wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest jednym z celów strategicznych spółki na lata 2020-2024, a od lipca 2018 r. realizuje "Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością".

W ramach Programu Praca - Integracja organizowanego przez PFRON, Poczta Polska od marca 2018 r. do grudnia 2019 r. zatrudniła 411 osób - podała też spółka. Poczta podkreśliła też, że w znowelizowanej strategii zaplanowała kilka kluczowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz inicjatyw proekologicznych jednym z kierunków jest dalsze zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach w spółce - wskazała spółka.

"Poczta Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością traktujemy jako ważny element polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jako największy pracodawca w kraju podjęliśmy wyzwanie sukcesywnego wzrostu wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpisanie tych działań do strategii Spółki pokazuje, że podchodzimy do tego tematu kompleksowo i długofalowo. Porozumienie z Fundacją Aktywizacja pomoże nam w realizacji naszych strategicznych celów" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej Agnieszka Grzegorczyk.

"Dla osób z niepełnosprawnościami praca jest bardzo ważna, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych, ponieważ zwiększa poczucie bycia potrzebnym. Zaangażowanie Poczty Polskiej, największego pracodawcy w naszym kraju, w proces aktywizacji zawodowej tej grupy jest rzeczą bardzo cenną, a może też stać się świetnym przykładem działania na rynku pracy dla innych firm. To przynosi korzyści i dlatego należy wdrażać idee społecznej odpowiedzialności biznesu" - podkreślił prezes Fundacji Aktywizacja Przemysław Żydok.

"Szacuje się, że niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym żyje w Polsce ok 1,2 mln. Co najmniej 400-500 tys. z nich przy odpowiednim wsparciu mogłoby pracować. To ogromny niewykorzystany wciąż zasób biorąc pod uwagę rekordowo niskie bezrobocie i potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Nasz projekt +Aktywuj Pracę+ wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców i osób niepełnosprawnych" - dodał Żydok.

Jak podała Poczta Polska, w ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03 proc., a na koniec 2019 r. w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22 proc.. Poczta Polska przypomniała, że w 2019 r. otrzymała Tytuł Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym.