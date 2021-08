Porozumienie przedstawi własne propozycje do Polskiego Ładu

Porozumienie przedstawi propozycje do Polskiego Ładu w kwestiach podatkowych, aby zniwelować jego negatywne skutki dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów – zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. Liczy on na poparcie dla tych rozwiązań ze strony koalicji.

Jak podkreślił lider Porozumienia Jarosław Gowin podczas poniedziałkowego briefingu w Brzesku (Małopolskie), Polski Ład jest "bardzo wszechstronnym i całościowym programem przeobrażenia polskiej gospodarki i życia społecznego, a ogromna większość jego komponentów zasługuje na poparcie".

"Rzeczywiście toczymy dyskusje na temat kwestii podatkowych (…). My uważamy, że kołem zamachowym rozwoju Polski, tak jak każdego innego kraju jest tzw. klasa średnia (…) wszystkie rozwiązania podatkowe powinny w sposób sprawiedliwy rozkładać ciężar zobowiązań" - zaznaczył Gowin.

Według niego propozycja przedstawiona przez resort finansów prowadziłaby do dużego wzrostu opodatkowania dla mikro, małych i średnich firm, a więc dla polskich przedsiębiorców. "Tymczasem duże spółki, które w ogromnej mierze należą do kapitału zagranicznego uniknęłyby płacenia tak wysokich podatków" - wskazał wicepremier.

"To jest rozwiązanie, które Porozumienie - partia opowiadająca się konsekwentnie za ideą patriotyzmu gospodarczego - nie może zaakceptować" - podkreślił Gowin i zapowiedział, że jego ugrupowanie pracuje obecnie i wkrótce przedstawi własne propozycje w tym zakresie.

"Mam nadzieję, że zostaną zaakceptowane przez koalicjantów" - zaznaczył lider ugrupowania.

Polski Ład - kontynuował Gowin - niesie też konsekwencje podatkowe dla samorządów. "Jednym z elementów Polskiego Ładu, zasługującym bezsprzecznie na poparcie jest zdecydowane podniesienie kwoty wolnej od podatku do przyzwoitego, europejskiego poziomu 30 tys. zł. To dobre rozwiązanie ma jednak swoje negatywne skutki uboczne dla samorządów" - wyjaśnił.

Wicepremier przywołał szacunki Ministerstwa Finansów mówiące o tym, że po podniesieniu kwoty wolnej od podatku samorządy traciłyby rocznie na tym rozwiązaniu "grubo ponad 10 mld zł".

"Dlatego Porozumienie zainicjowało dyskusję na temat nie tyle może rekompensat, co wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych zapewniających stabilność finansową samorządów" - zapowiedział Gowin.

Według niego ugrupowanie proponuje, aby samorządy miały większy niż obecnie udział w podatkach PIT i CIT. W przypadku podatku PIT proponowany jest wzrost z obecnego ok. 50 proc. do 60 proc.

"Na ten temat rozmawiałem parę dni temu z przedstawicielami wszystkich organizacji samorządowych i muszę powiedzieć, że wszystkie te konsultacje pokazują, że jest to rozwiązanie, które, przynajmniej kierunkowo, ma zdecydowaną akceptację samorządowców ponad podziałami partyjnymi. Dlatego liczę bardzo, że propozycja Porozumienia jeśli chodzi o nowe zasady finansowania samorządów zostanie zaakceptowana przez cały obóz rządowy" - podkreślił wicepremier.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

