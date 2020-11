Porozumienie władz Gdyni oraz Portu Gdynia ws. przebiegu Drogi Czerwonej

W 2028 r. ma powstać Droga Czerwona łącząca Port Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. W czwartek władze Gdyni oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisały porozumienie ws. przebiegu tej trasy.

Droga Czerwona ma zapewnić alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.

"To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze. Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego. Tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej" - powiedziała na briefingu prasowym wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Dwujezdniowa droga o długości ok. 9 kilometrów poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe. Na wyprowadzeniu ciężkiego tranzytu z Trasy Kwiatkowskiego skorzystają też mieszkańcy Gdyni - łatwiejszy będzie dojazd do północnych dzielnic miasta.

"Droga Czerwona jest niezwykle istotną inwestycją drogową i jedną z największych inwestycji w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodarczym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni. Realizacja tej inwestycji wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej" - podkreślił prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Adam Meller.

Maksymalny koszt budowy Drogi Czerwonej szacowany jest na 2 miliardy złotych. Taki limit wydatków na ten cel z budżetu państwa na lata 2020-2028 został zapisany w przyjętym w lipcu 2019 r. dokumencie pn. "Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich".

Za przeprowadzenie inwestycji z ramienia Ministerstwa Infrastruktury będzie odpowiedzialna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Planowana trasa stanie się częścią transeuropejskiej sieci TEN-T.