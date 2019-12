Porozumienie ws. przebudowy torów do mostu w Kostrzynie nad Odrą

PKP Polskie Linie Kolejowe i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie będą współpracowały przy przebudowie torów prowadzących do nowego mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Przebudowa mostu i dojazdu do niego ma ułatwić akcje lodołamania.

W Szczecinie podpisano w poniedziałek porozumienie pomiędzy PKP PLK a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie ws. przebudowy torów do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew-Kostrzyn.

Współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Szczeciński Zarząd zrealizuje inwestycję własnym kosztem.

"Inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą w Kostrzynie jest bardzo ważna dla zapewnienia sprawnych działań lodołamaczy na Odrze oraz zwiększenia możliwości żeglugi" - powiedział cytowany w komunikacie PKP PLK zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

Przedstawiciele PKP PLK oraz szczecińskiego zarządu gospodarki wodnej omówili wariant techniczny dojazdu do nowego mostu. Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą sprawną komunikację na rzece, tj. wymaganą piątą klasę żeglowności według wymogów europejskich. Możliwe będzie również prowadzenie akcji lodołamania.

"PKP PLK współpracują w zakresie przebudowy mostu z Wodami Polskimi oraz ze stroną niemiecką" - powiedział członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch. "Pozwala to właściwie zorganizować prace oraz przygotować rozkład jazdy pociągów na czas budowy mostu. Inwestycja zapewni również właściwe parametry kolejowej przeprawy dla bezpiecznej i sprawnej żeglugi" - dodał Bresch.

Zgodnie z porozumieniem dotyczącym budowy kolejowych mostów między Polską a Niemcami, budowę przeprawy na Odrze w Kostrzynie realizują koleje niemieckie. Strona niemiecka zobowiązała się do zakończenia robót umożliwiających dostosowanie linii kolejowej Tczew-Kostrzyn do nowych wymagań do końca 2022 r.