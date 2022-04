Porozumienie z polskimi uczelniami w ramach francuskiej oferty dla atomu

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) podpisał w czwartek porozumienia o współpracy z warszawskimi uczelniami na rzecz budowy kadr dla energetyki jądrowej. To część francuskiej oferty dla polskiego programu jądrowego.

Porozumienia, jakie I2EN zawarł z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim przewidują szereg wspólnych aktywności, których celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym. W najbliższych dniach podobna umowa ma zostać zawarta z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Umowy przewidują m.in. tworzenie specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, czy programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi.

Ambasador Francji Frederic Billet poinformował w czwartek, że francuska oferta dla polskiego programu jądrowego składa się z części technologicznej i finansowej oraz obejmuje cały aspekt szkolenia i podnoszenia kwalifikacji ekspertów, którzy wezmą udział w projekcie jądrowym. "W ten sposób chcielibyśmy podzielić się z Polską naszym know-how (...), aby umożliwić rozwój jej ekosystemu jądrowego" - zaznaczył.

Billet przypomniał, że oferta opiera się o technologię reaktorów EPR, ma finansowe wsparcie rządu Francji i przewiduje zaangażowanie szeregu francuskich podmiotów - obok koncernu energetycznego EDF także Orano - producenta paliwa, Framatome - wytwórcę elementów reaktorów, Assysteu - odpowiedzialnego za inżynierię, Komisariatu ds. Energii Jądrowej - w kwestii badań i współpracy naukowej.

Ambasador przypomniał, że rozwijanie strategicznej autonomii Europy jest jedną z głównych osi francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, budowa tej autonomii odbywa się również w dziedzinie energetyki, a wojna w Ukrainie nie zmieniła tego kierunku, wręcz przeciwnie, przyspieszyła ten proces.

"W dziedzinie energetyki autonomia strategiczna zaczyna się od zmniejszenia naszej zależności od importu energii z zewnątrz. (...) W tym kontekście, energia jądrowa jest nieodzownym narzędziem, które pozwala osiągnąć niezależność energetyczną i cele związane z dekarbonizacją" - mówił Billet.

Jak podkreślała dyrektor I2EN Karen Daifuku, uczelnie, z którymi Instytut zawarł porozumienia, nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także wnoszą wiele innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii jądrowej. "Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do tego sukcesu - dodała.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

W październiku 2021 r. koncern EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowę od 4 do 6 reaktorów EPR z mocą zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w 2-3 lokalizacjach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl