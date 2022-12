Port Gdańsk nie sprzeda akcji PG Eksploatacji

Gdański port w przesłanym w środę komunikacie poinformował, że sprzedaż akcji PG Eksploatacja została zamknięta bez wyboru oferty. Zarząd portu jako główną przyczynę wskazał niestabilną sytuację geopolityczną i znaczny wzrost wartości rynkowej PGE.

"Procedura sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja SA zakończona bez wyboru oferty" - poinformowała w środę PAP w przesłanym komunikacie rzeczniczka gdańskiego portu Anna Drozd.

Wskazała, że decyzja podjęta przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), właściciela PG Eksploatacja (PGE), wynika z "niestabilnej sytuacji geopolitycznej, zasadniczej zmiany sytuacji spółki i wynikającego z tego znacznego wzrostu jej wartości rynkowej, a także niesatysfakcjonujących właściciela ofert podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji".

Drozd przypomniała, że ZMPG zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji spółki PGE na początku 2021 r. "Spółka prowadzi działalność na ponad 89 ha. w Porcie Wewnętrznym i realizuje przeładunki w oparciu o 5 nabrzeży" - wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka.

"Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji PGE opublikowane zostało w dniu 1 marca 2021 r. Odpowiedzi na zaproszenie złożyło 7 potencjalnych inwestorów" - podkreśliła Anna Drozd.

Zaznaczyła, że ZMPG podjął decyzję o zakwalifikowaniu pięciu podmiotów do kolejnego etapu procedury, tj. do przeprowadzenia badania due diligence PGE. "Czterech potencjalnych inwestorów skorzystało z przewidzianej w procedurze wizji lokalnej i spotkań z Zarządami PGE i ZMPG" - wyjaśniła i dodała, że ostatecznie wpłynęły trzy oferty.

Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu dwóch zainteresowanych firm do etapu negocjacji. W czerwcu br. ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej wyłączności na udział w negocjacjach.

"Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia br. wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z analizy wynikało, że wartość wynikająca z wyceny PGE znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów" - oceniła w komunikacie Drozd.

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora, któremu do końca br. udzielona została wyłączność na negocjacje, o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty w terminie do 15 grudnia br.

Rzeczniczka gdańskiego portu podkreśliła, że oferta inwestora, która wpłynęła do ZMPG we wskazanym terminie, była poniżej wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Dodała, że "jednocześnie inwestor nie dokonał zmiany założeń w zakresie pierwotnie planowanych do przeprowadzenia inwestycji, do których zrealizowania byłby zobowiązany po zawarciu umowy, choć potrzeby spółki w tym zakresie uległy znaczącej zmianie".

W przesłanym przez ZMPG komunikacie czytamy, że w związku z nową sytuacją geopolityczną, operator portowy PGE realizuje przeładunki, które są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa.

"Blokada portów ukraińskich, wprowadzone embargo na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw surowców z innych kierunków drogą morską, sprawiły, że PGE przyjęła na siebie ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków 24h/7dni w tygodniu".

Przedstawiciele ZMPG wyliczyli, że w ciągu 11 miesięcy br. spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

"Absolutnie rekordowy był listopad, w którym przeładowano ponad 750 tys. ton tego surowca" - podkreśliła Drozd.

Zaznaczyła również, że PGE ma szansę zakończyć ten rok historycznym wynikiem na poziomie 6,5 mln ton przeładunków ogółem, czyli ponaddwukrotnie wyższym w porównaniu z zeszłym rokiem.

Prezes ZMPG Łukasz Greinke, cytowany w przesłanym komunikacie, powiedział, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań z kilku względów.

"Sytuacja spółki jest znacząco inna niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy postępowanie. Aktualna wycena spółki jest wyższa niż w momencie rozpoczęcia postępowania w 2021 roku" - podkreślił.

Zaznaczył, że "w wyniku niespodziewanej zmiany otoczenia geopolitycznego w jakim działa spółka, i zwiększonego zapotrzebowania na usługi, PGE realizuje obecnie historyczne wyniki i przeładowuje miesięcznie prawie milion ton ładunków".

Wskazał również, że dzięki temu spółka sukcesywnie odrabia dług technologiczny inwestując w mobilny sprzęt przeładunkowy i zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe. "Spółka potrzebuje aktualnie partnera, który w dłuższej perspektywie, co najmniej 10-letniej zapewni jej odpowiednie wolumeny i masę ładunkową" - podkreślił prezes.

Rzecznika gdańskiego portu przypomniała, że w lutym br. na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych, kupionych przez PGE - Liebherr LHM - 550.

W czerwcu i sierpniu przyszłego roku na nabrzeże trafią kolejne dwa żurawie LHM - 550. W komunikacie Anna Drozd oceniła, że inwestycje w sprzęt przeładunkowy znacząco zwiększyły i zwiększą w przyszłości możliwości przeładunkowe spółki.

"W latach 2021-2022 na zakup sprzętu (żuraw LHM 550, ładowarka Volvo, wagi samochodowai kolejowa, koparka Liebherr, Kalmar, ciągnik, ładowarka kołowa, skrzynia Grall) spółka przeznaczyła ok. 25,8 mln zł" - tłumaczyła Drozd.

Wskazała również, że gdański port jest w trakcie zakupu dwóch kolejnych żurawi LHM 550 i dwóch wozów widłowych Kalmar na łączną kwotę ponad 50 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl