Port Gdańsk: zboże w porcie jest poddawane badaniom jakościowym

Zboże, które trafia do gdańskiego portu, jest poddawane badaniom jakościowym – poinformował we wtorek Port Gdański. Dodano, że dzięki zadaszonym rakorafom ziarno może być badane nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Jak wyjaśniła w przesłanym PAP komunikacie Aneta Urbanowicz z Portu Gdańsk, rakorafy służą do automatycznego poboru próbek zbóż z otwartych naczep samochodowych.

"Do ładunku wprowadzona jest sonda, próbka zostaje wtłoczona do wewnętrznej komory, gdzie jest transportowana przez strumień powietrza elastycznym przewodem do pojemnika. Następnie próbki transportowane są do laboratorium. Materiał do badań może być pobierany z dowolnego miejsca i głębokości naczepy, co dodatkowo zapewnia większą precyzję wyników" - wyjaśniła.

Aneta Urbanowicz przekazała, że w ciągu pierwszego półrocza 2023 roku przez gdański port wyeksportowano prawie 1,4 mln ton zboża - zwłaszcza kukurydzy - co stanowi wzrost o 52 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

"Ze względu na większe potrzeby związane z transportem zboża do portu, w dwóch dodatkowych punktach zostały umieszczone nowe rakorafy J.S. Hamilton. Kierowcy samochodów ciężarowych, w celu wykonania badań jakości zboża mogą podjechać na plac buforowy przy ul. Ku Ujściu i Budowniczych Portu Północnego. Tam czekają na nich pracownicy laboratorium J.S. Hamilton" - poinformowała.

W informacji podano, że na terenie Portu Gdańsk próbki zbóż pobierane są w czterech lokalizacjach - przy ul. Budowniczych Portu Północnego, ul. Ku Ujściu, ul. Śnieżnej i ul. Załogowej.

"Operatorzy są w stanie obsłużyć więcej samochodów, bo zostały zredukowane kolejki oczekujących kierowców" - wyjaśnił cytowany w komunikacie prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski.

Aneta Urbanowicz podkreśliła w informacji, że Port Gdańsk jest jedynym portem, który posiada zadaszone rakorafy. "Dzięki temu badanie ziarna może odbywać się w niesprzyjających warunkach pogodowych" - dodała.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Port Gdańsk, w 2022 r. w gdańskim porcie przeładowano łącznie 1,9 mln ton zboża.

