Port Lotniczy Gdańsk obsłużył w 2022 roku blisko 4,6 mln pasażerów

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy w 2022 roku obsłużył blisko 4,6 mln pasażerów, co stanowiło ponad 112 proc. więcej niż w roku 2021.

Rzeczniczka gdańskiego lotniska Agnieszka Michajłow poinformowała w czwartek w komunikacie prasowym, że przez cały 2022 rok gdańskie lotnisko obsłużyło 4 576 705 pasażerów. "To ponad 112 proc. więcej niż w roku 2021, a tylko o 14,9 proc. mniej niż w rekordowym roku 2019, kiedy lotnisko odwiedziło prawie 5,4 mln gości. Najwięcej pasażerów było w lipcu 2022 roku, prawie 568 tysięcy i był to rekordowy miesiąc w historii gdańskiego lotniska" - wyjaśniła.

Cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski podkreślił, że za gdańskim lotniskiem bardzo dobry rok. "Wyszliśmy z dołka. Odbudowaliśmy ruch lotniczy, który wrócił do poziomu 85 proc. rekordowego roku 2019. To pokazuje, że ani wojna w Ukrainie, ani inflacja nie przestraszyły naszych klientów. Chcieli i nadal chcą latać. I mamy nadzieję, że to się nie zmieni. Jestem przekonany, że przed nami rekordowy 2023 rok i będziemy mieli najwięcej pasażerów w historii naszego lotniska" - stwierdził.

W komunikacie podano, że gdańskie lotnisko w 2022 roku wypracowało prawie 23 mln zł zysku netto, co stanowi duży skok w porównaniu do roku 2021, kiedy to odnotowano ponad 2,4 mln zł straty. "Po bardzo trudnych latach kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, mimo trudności gospodarczych zewnętrznych i wewnętrznych, wzrostu kosztów i inflacji, udało nam się wypracować prawie 23 miliony złotych zysku. To świetna wiadomość dla spółki, jej właścicieli i pracowników, bo firma nadal może się rozwijać" - dodał Tomasz Kloskowski.

Rzeczniczka gdańskiego lotniska poinformowała, że 2022 rok był także rekordowy pod względem ilości obsłużonych towarów. "W ciągu 12 miesięcy było to w sumie 10 189 ton cargo, o 11,1 proc. więcej niż w 2021 roku. Od 2019 roku zanotowaliśmy już wzrost o 47,9 proc" - wskazała.

W 2022 roku najczęściej wybieranymi przez pasażerów kierunkami lotów z Gdańska były Londyn, Oslo i Sztokholm. Natomiast w lotach czarterowych największą popularnością cieszyły się Turcja, Grecja i Egipt. "Liderem w przewozach regularnych pasażerów w 2022 roku była linia lotnicza Ryanair, która objęła 41,2 proc. gdańskiego rynku. Na drugim miejscu był Wizz Air - 39,4 proc. Pozostałe loty obsługiwały linie lotnicze: LOT, Lufthansa, KLM, Norwegian, SAS, Finnair, Eurowingsi SWISS" - przekazała Agnieszka Michajłow i dodała, że w ub. r. roku na gdańskim lotnisku było w sumie 43 987 operacji lotniczych, czyli "o 50,1 proc. więcej niż w 2021 i tylko o 10 proc. mniej niż w 2019 roku".

Jak podano w komunikacie, w sezonie zimowym z gdańskiego lotniska lata 7 linii lotniczych, na 55 lotnisk, do 17 krajów, a w siatce znajduje 65 połączeń. Z kolei w sezonie wiosenno-letnim liczba połączeń zwiększy się do co najmniej 85. "Obecnie wiadomo, że w siatce letniej, która zacznie obowiązywać 26 marca 2023 roku, będzie 42 kierunków linii lotniczej Ryanair, 34 kierunki Wizz Air i 9 kierunków pozostałych siedmiu linii lotniczych" - poinformowała rzeczniczka gdańskiego lotniska.

