Port lotniczy Olsztyn-Mazury gotowy na wznowienie połączeń pasażerskich

Loty krajowe w porcie lotniczym Olsztyn-Mazury najprawdopodobniej zostaną wznowione od 15 czerwca i od tego dnia będzie można skorzystać z połączenia do Krakowa- podał w poniedziałek PAP rzecznik prasowy portu Dariusz Naworski.

Przypomniał, że wprowadzony od 15 marca zakaz lotów pasażerskich w Polsce, 1 czerwca uległ częściowemu złagodzeniu; tego dnia wróciły loty krajowe.

"Do 6 czerwca obowiązuje zakaz lotów międzynarodowych i mamy nadzieję, że od 7 czerwca zostaną one wznowione. Loty krajowe w porcie lotniczym Olsztyn-Mazury najprawdopodobniej zostaną wznowione od 15 czerwca i od tego dnia będzie można skorzystać z połączenia do Krakowa"- podał Naworski.

Jak wskazał, port lotniczy Olsztyn-Mazury już teraz jest gotowy na wznowienie połączeń. Lotnisko zostało przystosowane do ponownej obsługi pasażerów zgodnie z wytycznymi krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem w transporcie lotniczym.

Przypomniał, że przed zakupem biletu należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami danej linii lotniczej oraz warunków odprawy, jakie obowiązują na lotnisku - wszystkie informacje dostępne są na stronach przewoźników i na stronie www.mazuryairport.pl

Zaleca się pasażerom, by przed podróżą dokonali odprawy online i posiadali kartę pokładową w telefonie, a nie w formie papierowej oraz aby przybywali na lotnisko na co najmniej 3 godziny przed planowanym odlotem. Dostęp do terminala zostaje ograniczony wyłącznie do pasażerów z ważną kartą pokładową/biletem (oraz opiekunów osób niepełnosprawnych i dzieci) a wejście do terminala możliwe będzie tylko jednymi drzwiami i odprowadzający będą musieli pożegnać się z podróżnymi przed terminalem.

Na wejściu do terminala każdy pasażer będzie musiał poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała. Podczas wejścia na terminal i w czasie całej podróży, pasażer będzie musiał zasłaniać nos i usta maseczką. Maski będzie można zakupić w specjalnym automacie przed terminalem oraz w punkcie informacji lotniskowej.

Z lotniska Olsztyn Mazury przed zamrożeniem ruchu lotniczego realizowane były jeszcze loty rejsowe do Londynu (Luton i Standsted) oraz Dortmundu. Loty w tych kierunkach również mają być wznowione.