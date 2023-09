Port Lotniczy Olsztyn Mazury ma być hubem, przez który artykuły spożywcze docierają w rejon Zatoki Perskiej

Port Lotniczy Olsztyn Mazury ma być hubem logistycznym, dzięki któremu dystrybutorzy i eksporterzy będą wysyłać produkty spożywcze w rejon Zatoki Perskiej. W środę w porcie lotniczym podpisano list intencyjny o współpracy między zarządem lotniska a właścicielem Lulu Group International z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin powiedział w środę do przedstawicieli koncernu Lulu Group International, że "Warmia i Mazury to region obdarzony cudowną naturą zwany powszechnie Krainą Tysiąca Jezior". "Natura jest naszą chlubą, marką, ale również doskonałym warsztatem do produkcji zdrowej żywności. 50 proc. naszego obszaru obejmują użytki rolnicze, a jedną z naszych specjalności jest produkcja żywności bardzo naturalnej i zdrowej. Żywność jest wytwarzana w 60 tysiącach gospodarstw rolnych, a ponad 3,5 tysiąca z nich noszą miano gospodarstw ekologicznych"- podkreślił marszałek Brzezin.

Wskazał, że Lotnisko Olsztyn Mazury jest oknem na świat dla tej części Polski. "Ktoś powiedział, że +2 km autostrady prowadzi donikąd, a 2 kilometry pasa startowego otwiera nam świat+. I dziś goszcząc znakomitych przedstawicieli z Emiratów Arabskich widzimy, że to dobry kierunek i możemy patrzeć w przyszłość. Wykorzystując ten potencjał możemy otwierać się na rynki światowe"- zaznaczył.

Właściciel Lulu Group International - Yusuff Ali M.A., który przyleciał, by podpisać list intencyjny o współpracy z Portem Lotniczym Olsztyn Mazury powiedział, że Polska jest znanym producentem wyrobów mięsnych, ale też miodów, owoców.

Wskazał, że wybór Portu Lotniczego Olsztyn Mazury jako hubu logistycznego oznacza, że będzie on odgrywał kluczową rolę w operacjach w tej części Europy. Podkreślił, że przez Port Olsztyn Mazury będzie wysyłana żywność na Bliski i Daleki Wschód do supermaketów m.in. w Indiach, Malezji i Indonezji. Jak dodał, już w środę pierwsza partia jabłek została wysłana do sieci hipermarketów koncernu. Zadeklarował, że współpraca będzie się rozwijać w tempie "dziś pierwsza ciężarówka towarów, jutro dwie ciężarówki a pojutrze trzy ciężarówki".

Jak podali przedstawiciele Portu Lotniczego Olsztyn Mazury, w ostatnim roku ponad 200 ton artykułów spożywczych wyprodukowanych przez regionalne firmy z Warmii i Mazur dotarło w rejon Zatoki Perskiej.

Współpraca między Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) trwa już ponad rok i jest realizowana dzięki wsparciu Polskiej Ambasady w Abu Zabi oraz Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Wymiana handlowa oraz promocja produktów polskich producentów na międzynarodowym rynku odbywa się w ramach projektu Special Trade Zone, będącego częścią Olsztyn-Mazury Food Cluster - autorskiej inicjatywy zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Oba projekty mają na celu stworzenie wyjątkowych warunków dla dystrybutorów i eksporterów w branży spożywczej. Przedsiębiorcy, których produkty zostaną wysłane z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach tej współpracy, to znane polskie firmy takie jak Indykpol, Piątnica czy Mlekpol. Wysyłane produkty to owoce, wyroby mięsne, nabiał oraz różnorodne dodatki spożywcze. Łącznie w ostatnim roku towarów odprawionych i wysłanych z lotniska w Szymanach zostało ponad 200 ton.

"Nawiązanie i rozszerzenie współpracy z renomowaną firmą, jaką jest Lulu Group International otwiera kolejny rozdział w rozwoju sektora usług cargo w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury, dzięki czemu lotnisko będzie pełnić rolę huba konsolidacyjno-logistycznego w tej części Europy. Podobne centra istnieją już w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech"- podali przedstawiciele portu lotniczego Olsztyn Mazury.

Jak wskazali przedstawiciele portu lotniczego Olsztyn Mazury, współpraca z Lulu Group International potwierdza rosnące znaczenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury jako kluczowego punktu w międzynarodowej dystrybucji towarów spożywczych.

"Stwarza to doskonałą okazję dla polskich producentów, aby promować swoje produkty na międzynarodowym rynku i zyskać nowe możliwości handlowe. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury pozostaje zaangażowany w rozwijanie współpracy z partnerami międzynarodowymi i promowanie polskich produktów na świecie"- podkreślił rzecznik Portu Lotniczego Olsztyn Mazury Dariusz Naworski.

Lulu Group International podaje, że zatrudnia ponad 65 tysięcy pracowników a obrót roczny wynosi 8 mld dolarów.