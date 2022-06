Port lotniczy w Jasionce obsłużył od początku roku ponad 200 tys. pasażerów

Ponad 200 tys. pasażerów obsłużył od początku roku port lotniczy w Jasionce koło Rzeszowa. W czasie wakacji z tego lotniska będzie można latać m.in. do Rijeki w Chorwacji - poinformowali w środę przedstawiciele portu.

Jak poinformowano w środę podczas konferencji prasowej, tylko w maju br. liczba podróżnych korzystających z podrzeszowskiego lotniska przekroczyła 60 tys. To ponad 90 proc. ruchu odnotowanego w maju 2019 roku, który był najlepszym miesiącem w historii portu - zaznaczono.

W okresie wakacyjny port lotniczy w Jasionce będzie oferował 23 kierunki. Tegoroczną ofertę na sezon letni uzupełnią loty do chorwackiej Rijeki. Od 5 lipca przez kolejne dwa miesiące PLL LOT zabierze pasażerów z Podkarpacia i sąsiednich regionów do trzeciego co do wielkości miasta w Chorwacji. Międzynarodowe lotnisko, na które we wtorkowe wieczory przylecą podróżni z Jasionki, jest usytuowane na wyspie Krk.

"Jest to trzecia - obok Wenecji i Olsztyna - nowa letnia trasa zaoferowana przez LOT. Wierzę, że powtórzy ona ubiegłoroczny sukces połączeń do Zadaru i Gdańska, które również w tym roku proponujemy naszym pasażerom" - powiedział prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak.

Prezes lotniska wyraził zadowolenie z konsekwentnego rozwoju współpracy z narodowym przewoźnikiem. "Będziemy ją zacieśniać w kolejnych latach, bo to jest dla nas strategiczny partner" - podkreślił.

W miesiącach wakacyjnych port lotniczy w Jasionce obsługiwać będzie 23 trasy do 12 krajów - łącznie ponad 80 regularnych rejsów pasażerskich tygodniowo. Wśród kierunków są m.in. Grecja, Turcja, Bułgaria, Albania, Chorwacja i Włochy. Dostępne są zarówno w formule czarterowej, jak i w ramach regularnych połączeń (Wenecja, Zadar, Burgas). Z Jasionki można również bezpośrednio dotrzeć do Newark w USA; połączenie to realizują PLL LOT.

Siatkę połączeń podrzeszowskiego lotniska uzupełniają całoroczne kierunki realizowane przez linie Ryanair (Londyn Stansted, Londyn Luton, Manchester, Bristol, East Midlands, Dublin) i Wizzair (Oslo, Eindhoven, Londyn Luton) oraz codzienne połączenie stolicy Podkarpacia z Warszawą.

