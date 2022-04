Port Lotniczy Wrocław: majówkowe rejsy będą odbywać się zgodnie z harmonogramem

Ponad 80 kierunków mają do wyboru pasażerowie, którzy zdecydują się lecieć na majówkę z Portu Lotniczego Wrocław. Władze lotniska zapewniają, że wszystkie majówkowe rejsy są niezagrożone i będą się odbywać zgodnie z harmonogramem.

Jak podkreślono we wtorkowym komunikacie Portu Lotniczego Wrocław, w letnim rozkładzie lotów na podróżnych czekają połączenia, które pozwolą na wylot w piątek lub sobotę (29 i 30 kwietnia) i powrót do Wrocławia 3 lub 4 maja.

"Można powiedzieć, że obecna siatka lotów jest idealnie skrojona pod tegoroczną majówkę. Po pierwsze, dzięki dogodnemu ułożeniu rejsów, nie musimy brać zbyt wielu dni wolnych w pracy, aby polecieć na dłuższy lub krótszy urlop. Po drugie, urozmaicona oferta połączeń dostępna z naszego lotniska zadowoli zarówno fanów plażowania, jak i wielbicieli aktywnego zwiedzania" - powiedział Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Zapewnił przy tym, że "mimo trudnej sytuacji na lotnisku w Warszawie, loty w Porcie Lotniczym Wrocław będą realizowane". "Niezależnie od sytuacji konfliktowej na linii PAŻP-kontrolerzy ruchu lotniczego, będziemy działać normalnie. Pasażerowie mogą planować majówkę z Wrocławia bez obaw, że ich lot zostanie odwołany. Tym bardziej, że w razie takiej potrzeby nawigację nad samolotami mogą przejąć kontrolerzy z Czech lub Niemiec" - dodał.

Do wyboru pasażerowie mają bogatą ofertę kierunków południowych, w tym połączenia do Włoch (Palermo, Mediolan, Bolonia, Piza, czy Wenecja), Hiszpanii (Malaga, Alicante, Barcelona), a także na Kretę, Maltę czy Cypr. W rozkładzie nie brakuje także połączeń w północne rejony Europy, m.in. do Sztokholmu, Oslo, czy Billund. Na majówkę będzie można wybrać się również do najatrakcyjniejszych stolic Europy - Rzymu, Paryża, czy Londynu.

