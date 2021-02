Port Lotniczy Wrocław: szybkie testy antygentowe przed przekroczeniem granicy państwa

Szybkie testy antygentowe dla pasażerów wracających do Polski ze strefy Non Schengen realizowane są przed stanowiskami kontroli granicznej, a więc przed przekroczeniem granicy państwa - przekazał Port Lotniczy Wrocław. Negatywny wynik testu umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny - dodano.

"Port Lotniczy Wrocław informuje, że szybkie testy antygentowe dla pasażerów wracających do Polski ze strefy Non Schengen realizowane są przed stanowiskami kontroli granicznej, a więc przed przekroczeniem granicy Państwa Polskiego, czyli przed powrotem/wjazdem do Polski. W związku z tym ich negatywny wynik - zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, po nowelizacji 22 stycznia 2021 roku - umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny" - poinformował późnym wieczorem we wtorkowym oświadczeniu Port Lotniczy Wrocław.

Lotnisko tłumaczy, że wprowadzając 30 stycznia 2021 roku "to udogodnienie dla podróżnych, w pełni respektował obowiązujące rozporządzenie". Na stronie internetowej lotniska napisano, że koszt wykonania testu to 200 zł, czas oczekiwania na wynik- około 15 minut.

"Zgodnie z jego treścią, z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu" - czytamy.

Port podkreśla, że "wartość diagnostyczna testu wykonanego na kilkanaście minut przed przekroczeniem granicy państwa jest z pewnością większa niż testów wykonanych dwie doby wcześniej, a jego wiarygodność - zdecydowanie większa niż niektórych testów wykonanych za granicą".

Lotnisko w swoim oświadczeniu odsyła na stronę internetową Głównego Inspektoratu Sanitarnego i do informacji o testach i zwolnieniu z kwarantanny.

Z zawartych tam informacji wynika, że z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej są zwolnione m.in. osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. te, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek (osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie są osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów); a także osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.

"Przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCT (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej Definicji przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020" - czytamy.

Jak napisano, z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe).

Jeśli chodzi o test w kierunku SARS-CoV-2, to - jak tłumaczy GIS - w chwili przekraczania granicy z Polską jego wynik nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu; powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem/wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu 2 doby); wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał wcześniej we wtorek PAP, że wykonanie testu wykrywającego zakażenie koronawirusem po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny - odnosząc się do informacji o badaniach oferowanych na wrocławskim lotnisku.

Test - jak zaznaczył - powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem, wjazdem do Polski. Test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu dwie doby.

Zgodnie z przepisami - jak podkreślił - wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.