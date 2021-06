Port w Gdańsku zakończył rozbudowę układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym

W Porcie Gdańsk zakończono inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Jej koszt to 167 mln złotych, z czego 85 procent stanowiła dotacja z Unii Europejskiej.

"Ta inwestycja wyprowadziła ruch kolejowy dedykowanymi dwoma torami kolejowymi do terminala kontenerowego DCT. Oddzieliła przede wszystkim ruch kolejowy od samochodowego, co zwiększyło zdecydowanie bezpieczeństwo wprowadzanych i wyprowadzanych ładunków do portu. To wszystko przekłada się również na tempo obsługi ładunków w porcie i zwiększa jego przepustowość" - powiedział w poniedziałek podczas uroczystości wieńczącej projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym" prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

W ramach przedsięwzięcia, rozpoczętego w sierpniu 2018 r., zrealizowano cztery zadania: rozbudowę układu komunikacyjnego, rozbudowę dojazdu do DCT, przebudowę ul. Budowniczych Portu Północnego oraz budowę parkingu dla pojazdów ciężarowych na 86 stanowisk.

W sumie, wybudowanych lub przebudowanych zostało łącznie 7,2 km dróg, 10 km nowych torów i 7 obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty i przepusty osłonowe.

"To jedna z tych inwestycji infrastrukturalnych, które kreują korzyści, a nie są kosztem. Inwestujemy setki milionów i miliardy, ale do polskiej gospodarki w wyniku tego trafiają dziesiątki miliardów złotych" - mówił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wartość zakończonej w Porcie Gdańsk inwestycji wyniosła 167 mln złotych, z czego 85 proc. stanowiło unijne dofinansowanie w ramach instrumentu CEF "Connecting Europe Facility" (Łącząc Europę).

Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia była sopocka firma NDI.

Zrealizowana inwestycja jest częścią największego programu inwestycyjnego w Porcie w Gdańsku od końca lat 70. ubiegłego wieku, którego wartość wynosi ponad 750 mln zł.

