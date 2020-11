Port w Gdyni rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego na budowę Portu Zewnętrznego

Zarząd Morskiego Portu Gdynia formalnie uruchomił procedurę na wybór partnera prywatnego w sprawie zaprojektowania, budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego - poinformował w piątek kierownik działu marketingu ZMPG Marcin Wojciechowski.

"Postępowanie dla projektu +Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia+ prowadzone jest w formie dialogu konkurencyjnego. To najbardziej optymalna forma prowadzenia zamówienia przewidzianego w ustawie Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla dużych projektów infrastrukturalnych" - wyjaśnił Wojciechowski.

Podkreślił, że rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego jest jednym z "kluczowych kamieni milowych projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia".

Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie pięć podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego.

"W trakcie trwania dialogu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udostępni jego uczestnikom zbiór dokumentów, takich jak ocena efektywności, studium wykonalności, analizy środowiskowe i koncepcje wielobranżowe. Efektem dialogu konkurencyjnego będzie złożenie ofert, spośród których ZMPG S.A. wybierze najkorzystniejszą. Ze zwycięskim podmiotem zostanie podpisana umowa o PPP na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże Zarząd Portu Gdynia na ponad 30 lat" - podał kierownik działu marketingu ZMPG S.A.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wyznaczono na 15 stycznia 2021 r.

"Niezwykle istotny jest fakt, że projekt Portu Zewnętrznego, jako jedyny na rynku ma obecnie zapewnione finansowanie na budowę infrastruktury dostępowej, w postaci niezbędnych falochronów. Ponadto, realizowana obecnie na terenie stacji Gdynia Port inwestycja PKP PLK o wartości 1,53 mld zł, posiada rezerwę torową na potrzeby Portu Zewnętrznego. W trakcie realizacji jest również modernizacja linii 201 stanowiąca dla Portu Zewnętrznego bezkolizyjne połączenie z południem Polski i Europy" - objaśnił Wojciechowski.

Port Zewnętrzny to strategiczna inwestycja Portu Gdynia. Prace nad nią rozpoczęły się w 2018 r.

"Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. W ciągu ostatnich trzech lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł. Strategiczną inwestycją jest Port Zewnętrzny, który jest w fazie realizacji. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju" - powiedział w piątek w komunikacie prasowym prezes Morskiego Portu Gdynia S.A. Adam Meller.

W listopadzie ub. roku ZMPG wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju jako doradcę transakcyjnego przy projekcie budowy Portu Zewnętrznego wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum trzech firm: Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka oraz Wyg International (obecna nazwa tej spółki to Databout - PAP).

W sierpniu władze ZMPG poinformowały, że według raportu doradcy transakcyjnego projekt Portu Zewnętrznego jest ekonomicznie uzasadniony i jest zainteresowanie na jego realizację wśród partnerów prywatnych.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r.

Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra.

Planuje się, że pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027/2028 r.