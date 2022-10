Portugalia: Rząd oczekuje w 2023 r. wzrostu gospodarczego na poziomie 1,3 proc.

Socjalistyczny rząd Portugalii premiera Antonio Costy ogłosił w piątek podczas debaty w parlamencie, że spodziewa się w 2023 r. wzrostu gospodarczego na poziomie 1,3 proc. PKB.

Jak poinformował cytowany przez lizbońskie Radio Observador portugalski minister finansów Fernando Medina, prognoza ta została już zawarta w przyszłorocznym planie budżetowym.

Z szacunków rządu Antonia Costy przedstawionych w parlamencie wynika, że do końca 2022 r. inflacja w Portugalii wyniesie 7,4 proc., zaś w 2023 r. sięgnie 4 proc.

Poproszony w piątek o komentarz do przewidywań rządu prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa stwierdził, że przedstawione przez gabinet Costy prognozy są "realistyczne".

"Te dane są lepsze niż się spodziewałem (...), ale nie są makijażem politycznym. Gdyby rząd chciał coś manipulować przy danych, to za trzy lub cztery miesiące sam by pod nimi upadł. To byłoby niczym samobójstwo", stwierdził portugalski prezydent.

Z Lizbony Marcin Zatyka

