Portugalia: W lipcu przyleciało ponad 6,2 mln osób, niemal tyle samo co przed pandemią

W lipcu 2022 r. do Portugalii przyleciało ponad 6,2 mln osób, czyli o zaledwie 1,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 r., ostatnim przed pandemią koronawirusa - podał we czwartek Narodowy Instytut Statystyczny (INE) w Lizbonie.

Odnotował, że mniejsza o 2,1 proc. była również liczba samolotów pasażerskich, które dotarły do Portugalii. W sumie w lipcu 2019 r. przybyło ich 22,8 tys.

INE sprecyzował, że w porównaniu do lipca 2021 r. w lipcu tego roku doszło do zwiększenia liczby pasażerów przybywających do Portugalii o prawie 122,5 proc.

Z szacunków rządowej agendy wynika, że od stycznia do lipca br. do Portugalii przybyło łącznie 15 mln pasażerów, czyli prawie trzykrotnie więcej w porównaniu do podobnego okresu w 2021 r.

Liczba przybywających osób jest jednak wciąż niższa niż przed pandemią Covid-19. Według INE w 2022 r. do Portugalii przybywało każdego dnia o 1200 mniej pasażerów niż w ostatnim przed pandemią roku 2019.

Rządowa agenda dodała, że ponad 49 proc. pasażerów dotarło do Portugalii za pośrednictwem międzynarodowego lotniska w Lizbonie, stolicy kraju.

Z Lizbony Marcin Zatyka

