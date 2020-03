Porty Szczecin i Świnoujście wsparły walkę z koronawirusem

1 mln zł przekazał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na walkę z koronawirusem. Pieniądze zasilą dwie placówki w Szczecinie i jedną w Koszalinie.

Do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie trafi 500 tys. zł na zakup ambulansu i pomp dyfuzyjnych - poinformowały w środę służby prasowe zachodniopomorskiego wojewody. Z kolei do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej trafi 360 tys. zł na zakup respiratorów.

Koszaliński szpital przy ul. Tytusa Chałubińskiego dzięki 160 tys. zł od Zarządu Portów będzie mógł kupić kardiomonitory.

"Te pieniądze zgodnie z umową trafią na konkretny sprzęt tak bardzo potrzebny szpitalom w tej chwili" - podkreślił wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. "Choć na pierwszej linii walki z koronawirusem są szpitale zakaźne, to pozostałe muszą także zostać wzmocnione. To do nich, w razie wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 będą trafiać inni pacjenci, którzy zostaną przekierowani ze szpitali jednoimiennych" - dodał.

"Jako jeden z kluczowych podmiotów w regionie działając zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, czujemy się w obowiązku wesprzeć placówki ochrony zdrowia w walce z koronawirusem" - poinformował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Jak dodano, "sytuacja jest ekstremalna i wymagająca solidarnego współdziałania instytucji i firm, by przezwyciężyć obecną pandemię".

Wojewoda podał, że to nie pierwsze takie działanie firm związanych z Pomorzem Zachodnim. Kilka dni temu na przekazanie 430 tys. zł na zakup sprzętu do wykonywania testów na obecność koronawirusa zdecydowała się także Grupa Azoty. Sprzęt, który trafi do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie został już zamówiony.

"Dziękuję wszystkim darczyńcom za wsparcie" - powiedział Hinc. "To niezwykle ważne, byśmy teraz działali wspólnie i w jednym celu; ograniczenia pandemii i w trosce o zdrowie nas wszystkich" - podkreślił.