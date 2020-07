Pos. Kloc: Polska największym beneficjentem FST - z możliwością uzyskania 3,5 mld euro

Mimo cięć Polska pozostała największym beneficjentem unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z możliwością uzyskania nawet 3,5 mld euro, które trafią głównie na Górny Śląsk - ocenia europosłanka PiS Izabela Kloc. Jej zdaniem nie należy przeceniać wpływu FST na transformację energetyczną.

Również szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz uważa, że to, czy Polska otrzyma z FST 3 mld euro, czy też - jak wcześniej zakładano - 8 mld euro, nie ma większego znaczenia dla transformacji energetycznej, której koszty w Polsce - by dojść do neutralności klimatycznej - szacuje się nawet na 500 mld euro. "W obu przypadkach to są pieniądze na własny pogrzeb, a nie na żadną transformację" - skomentował Kolorz.

Podczas niedawnego unijnego szczytu w Brukseli zdecydowano m.in. o ograniczeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mającego łagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej, z blisko 40 mld euro do 17,5 mld euro, co oznacza również zmniejszenie środków przypadających na Polskę - nawet o 5 mld euro. Ponadto w konkluzjach szczytu znalazł się zapis warunkujący wypłatę 50 proc. środków z funduszu od zobowiązania się przez państwa członkowskie do wypełnienia unijnego celu neutralności klimatycznej.

W komentarzach dotyczących ustaleń szczytu - m.in. byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz organizacji ekologicznych - wskazywano, iż ograniczenie wielkości FST jest niekorzystne dla regionów górniczych odchodzących od węgla - przede wszystkim dla Górnego Śląska. Opinii tych nie podziela europosłanka Izabela Kloc, która oceniła w piątek, że "Śląsk jest wśród wygranych brukselskiego szczytu".

"Polska zapewniła sobie dwa czynniki niezbędne do skutecznej transformacji energetycznej: pieniądze i czas. Środki finansowe są większe niż się spodziewaliśmy. Z kolei wywalczone przez premiera Mateusza Morawieckiego indywidualne tempo dochodzenia do neutralności klimatycznej to oddech dla Polski i Śląska, a dla Brukseli szansa na odideologizowanie i zracjonalizowanie Zielonego Ładu" - napisała parlamentarzystka w komentarzu, przesłanym w piątek PAP.

Pos. Kloc przyznała, że cięcia w FST wymienia się wśród najbardziej kontrowersyjnych decyzji niedawnego szczytu. "FST wynosi teraz 17,5 mld euro i jest to powrót do parametrów zaproponowanych wcześniej przez Komisję Europejską. Warto przy tym pamiętać, że polityczne i medialne zainteresowanie FST nie idzie w parze z realnym wpływem tego mechanizmu na transformację energetyczną" - uważa europosłanka.

Jej zdaniem, nawet w nieokrojonej wysokości 40 mld euro fundusz byłby zaledwie "kroplą w morzu inwestycyjnych potrzeb". "W samej tylko Polsce, w ciągu najbliższej dekady koszt przystosowania gospodarki do wymagań unijnej polityki klimatycznej szacuje się na ćwierć biliona euro. Niemiecki think-tank Agora Energiewende szacuje, że do osiągnięcia celów klimatycznych cała Unia Europejska potrzebuje inwestycji o wartości 2,4 biliona euro" - podała Izabela Kloc.

"Mimo cięć Polska i tak pozostała największym beneficjentem FST, z możliwością uzyskania nawet 3,5 mld euro, które trafią głównie na Górny Śląsk. Po szczycie pojawiły się komentarze, że właśnie ten region straci najbardziej, ponieważ przepadły miliardy na transformację energetyczną - jest dokładnie odwrotnie. W Brukseli na stole negocjacyjnym pojawiły się pieniądze, jakich jeszcze w UE nie widziano" - oceniła parlamentarzystka.

"Ponad bilion euro wynosi wspólnotowy budżet na latach 2021-2027, a fundusz odbudowy gospodarki po koronawirusie to dodatkowe 750 mld euro. Polska jest w grupie krajów, które skorzystają najwięcej. Z unijnej puli, po przeliczeniu na złotówki przypadnie nam aż 750 mld zł. Zgodnie z ustaleniami brukselskiego szczytu, ok. 30 proc. tych środków musi zostać przeznaczona na cele klimatyczne. Największym wygranym będzie Śląsk, gdzie popłynie najwięcej unijnych pieniędzy, jakie Polska wyda na transformację energetyczną" - czytamy w piątkowym komentarzu posłanki, pracującej w europarlamencie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Także przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz "w miarę pozytywnie" ocenia ustalenia niedawnego unijnego szczytu z punktu widzenia Śląska i Zagłębia. "Niezwykle ważny jest zapis w konkluzjach ze szczytu unijnych przywódców, w którym potwierdzono, że Polska nie przyjmuje zobowiązania tzw. neutralności klimatycznej do 2050 r., co dla naszego kraju, a szczególnie dla naszego regionu, oznaczałoby gospodarczą katastrofę i trwałe zubożenie społeczeństwa" - skomentował związkowiec.

Kolorz za "oburzające" uznał komentarze dotyczące ograniczenia wielkości FST. "Jeszcze w maju zapowiadano, że wielkość Funduszu może wynieść 40 mld euro, ostatecznie skończyło się na 17,5 mld euro. Co należy podkreślić, to są środki do podziału między wszystkie kraje członkowskie, na 7 lat. Polska może liczyć na ok. 3-4 mld z tej puli" - uważa przewodniczący regionalnej "S".

"Koszt transformacji energetycznej zgodnej z wymogami tzw. neutralności klimatycznej to dla naszego kraju niemal 500 mld euro. Naprawdę nie ma więc znaczenia czy z FST dostaniemy na to 3 czy 8 mld euro. W obu przypadkach to są pieniądze na własny pogrzeb, a nie na żadną transformację. Za środki z FST zbudowano by pewnie kilka skwerów i parków w miejscu zrównanych z ziemią zakładów przemysłowych. Z kolei pracownikom tych zakładów sfinansowano by kursy układania kwiatów i strzyżenia psów. I na tym by się skończyło, przerabialiśmy to już w przeszłości" - mówił Dominik Kolorz.

Jego zdaniem, dzięki ustaleniom unijnego szczytu Śląsk zyskał nadzieję na to, że "transformację gospodarki będziemy mogli prowadzić we własnym tempie i w sposób korzystny dla naszego regionu, a nie dla europejskich elit". "Wywalczyliśmy też realne pieniądze na ten cel z funduszu odbudowy i z unijnego budżetu. Oczywiście jeszcze bardzo daleka i trudna droga przed nami. Jednak po szczycie unijnych przywódców w Brukseli możemy przynajmniej mieć nadzieję, że ta transformacja będzie rzeczywiście sprawiedliwa" - podsumował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.