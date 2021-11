Pos. Piecha: specustawa pomogłaby w zagospodarowaniu terenów pogórniczych

W skutecznym zagospodarowaniu terenów pogórniczych mogłaby pomóc specustawa, służąca przyspieszeniu działań w tym zakresie – wskazuje poseł PiS Bolesław Piecha. To dobre i ciekawe rozwiązanie – przyznał we wtorek wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Problemy związane z zagospodarowaniem terenów pogórniczych - zarówno ok. 3,5 tys. hektarów już czekających na rewitalizację, jak i terenów kopalń, które dopiero będą likwidowane - były we wtorek w Jastrzębiu-Zdroju przedmiotem wyjazdowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji.

Wiceprzewodniczący podkomisji pos. Bolesław Piecha (PiS) ocenił, że skuteczne zagospodarowanie poprzemysłowych terenów, przy udziale unijnych środków m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wymaga rozwiązań ustawowych, przyspieszających rekultywację i przygotowanie tych obszarów pod nowe inwestycje.

"W związku z dynamiką tego procesu, być może trzeba będzie stworzyć - podobnie jak to było przy budowie autostrad - specjalne oprzyrządowanie legislacyjne, żeby przyspieszyć możliwość pozyskiwania i właściwego wykorzystywania środków europejskich" - wyjaśnił pos. Piecha podczas briefingu prasowego po zakończeniu obrad podkomisji.

W ocenie parlamentarzysty, problemy związane z zagospodarowaniem pogórniczych terenów (własnościowe, prawne, środowiskowe czy techniczne) są tak różnorodne, iż trudno byłoby rozwiązać je wyłącznie kolejnymi zmianami w wielu aktach prawnych. Stąd rekomendacja dotycząca specjalnej ustawy, porządkującej kwestie prawne i przyspieszającej - przy udziale samorządów i instytucji wsparcia biznesu - proces przywracania tych terenów do życia i nadawania im nowych funkcji. Takie rozwiązania postulują m.in. samorządy.

Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, odpowiedzialny w tym resorcie za sprawy górnictwa i energetyki, przyznał, że dotychczasowe mechanizmy zagospodarowania terenów b. kopalń w formule Spółki Restrukturyzacji Kopalń w wielu miejscach okazały się nieskuteczne.

"Z głosów, które dzisiaj (podczas posiedzenia podkomisji - PAP) wybrzmiały, wynika, iż pewne mechanizmy, zwłaszcza decyzyjne, trzeba przemyśleć i sprawdzić (…), a następnie dokonać właściwej korekty" - powiedział wiceminister, oceniając, iż specustawa byłaby w tym zakresie "bardzo dobrym i bardzo ciekawym rozwiązaniem".

"Rozumiałbym tę specustawę jako swego rodzaju supernarzędzie do realizacji projektu, którym jest transformacja - proces, w którym nie wszystkie elementy są dla nas dzisiaj do końca przewidywalne (…). Niemniej rząd musi mieć narzędzia do skutecznej realizacji tych działań" - tłumaczył wiceszef MAP.

Przypomniał, że fundamentem transformacji jest umowa społeczna, zawarta w maju br. z górniczymi związkami zawodowymi, określająca tempo i zasady odchodzenia od węgla. Obecnie - jak mówił - wiceminister - trwają rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat notyfikacji zawartych w umowie mechanizmów. Kolejne spotkanie w tej sprawie w Brukseli zaplanowano na przyszły tydzień.

"My jesteśmy dobrej myśli (w sprawie zgody KE - PAP), ale przewidujemy różne warianty. Dla nas priorytetem jest strona społeczna - w tym sensie, że transformacja jest robiona nie dla czegokolwiek innego, ale dla ludzi i przez ludzi. Tego chcemy przypilnować, zwłaszcza jako rząd Prawa i Sprawiedliwości" - zadeklarował Piotr Pyzik.

Pytany o niedawne wystąpienie szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza, który ocenił, że rząd powinien wdrożyć mechanizmy wsparcia finansowego dla górnictwa nie czekając na prenotyfikację KE, wiceminister Pyzik powiedział: "to odważne stwierdzenie, ale też zachęta dla nas do kontynuowania naszych działań".

"Ciepło przyjąłem to wystąpienie (Dominika Kolorza - PAP), bo dynamika takich działań jest bliska mojemu sercu" - mówił wiceszef MAP, zastrzegając, iż rozmowy z Komisją Europejską w sprawie prenotyfikacji programu trwają, stąd na obecnym etapie komentarze w tym zakresie byłyby przedwczesne.

Pyzik przypomniał, że na środę w Katowicach zaplanowano spotkanie z udziałem m.in. wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina oraz sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa, podczas którego przedstawiony zostanie obecny stan rozmów z Komisją Europejską na temat prenotyfikacji mechanizmów wsparcia dla górnictwa oraz informacja na temat bieżącej sytuacji górnictwa węgla kamiennego.

