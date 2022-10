Poseł Siekierski z Koalicji Polskiej: rząd realizuje raj podatkowy

Komisja Europejska rozluźniła możliwości wydatkowe jeśli chodzi o budżet, ale to nie oznacza tworzenia raju podatkowego; taki raj podatkowy rząd realizuje - powiedział w piątek w Sejmie Czesław Siekierski (Koalicja Polska), prezentując stanowisko klubu do projektu budżetu na 2023 r.

W piątek w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Ministerstwo Finansów przyjęło, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 604,7 mld zł, wydatki 672,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 68 mld zł.

"Ciągle mówimy o uwarunkowaniach przyszłorocznego budżetu: skutkach pandemii i o wojnie na Ukrainie, ale nie mówimy o błędnej polityce rządu, za mało mówimy też o nieodpowiedzialnej polityce NBP" - zauważył Czesław Siekierski (Koalicja Polska), prezentując stanowisko klubu do projektu budżetu.

Jak stwierdził, kryzys energetyczny wywołany przez Rosję był w dużej mierze do przewidzenia, bo rząd miał pewne informacje jesienią 2021 r. "Trzeba było zrobić jakieś działania przygotowawcze. Komisja Europejska rozluźniła możliwości wydatkowe jeśli chodzi o budżet, ale to nie oznacza tworzenia raju podatkowego. Taki raj podatkowy rząd realizuje" - ocenił Siekierski.

Jak przyznał, sytuacja jest bardzo trudna, ale rząd nie może się w niej odnaleźć. "Zakłada się rekordowy wzrost podatkowy, 81 mld zł w stosunku do 2022. Pytanie skąd? Pytanie, czy także na rok 2023 będzie przedłużona tarcza antyinflacyjna, czy założono z tego tytułu zmniejszenie wpływów z VAT w 2023 r.? Drugi problem: rząd zapowiada obniżkę podatków od obywateli, a w 2023 r. zakłada wzrost dochodów z PIT o 15 mld zł. Przecież Polski Ład i jego udoskonalenia miały zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach podatników" - mówił poseł.

Wskazał, że brakuje adekwatnego wsparcia w zakresie cen energii i gazu, także dla firm. Ponadto - jak mówił - w projekcie budżetu nie ma zapisanych środków na wsparcie rolnictwa w związku z cenami nawozów, paliw i energii. Zwrócił też uwagę, że samorządy potrzebują stabilnego finansowania, tymczasem muszą kosztem swoich środków współfinansować pensje nauczycieli.

Siekierski zaznaczył, że ze względu na wyjęcie części wydatków poza budżet, projekt budżetu na 2023 r. jest niepełny, jest to "właściwie połowa budżetu", przez co nie można porównywać go do poprzednich lat. Podkreślił też, że Krajowy Plan Odbudowy dotyczy transformacji gospodarki, dlatego trzeba z niego skorzystać. "To obrażanie się, podejmowanie wojenki jest bezsensowne" - stwierdził.

