Poseł Zieliński: względy wojskowe zaważyły o budowie drogi ekspresowej Białystok-Suwałki

Poseł PiS Jarosław Zieliński poinformował w środę w Sztabinie (Podlaskie), że o budowie drogi ekspresowej z Białegostoku do Suwałk zaważyły nie tylko względy komunikacyjne, ale przesądziły względy wojskowe, związane z obronnością kraju.

W miniony wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą wieloletni Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Do programu wpisano budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki).

"Aspektem, który przesądził o tej decyzji były względy wojskowe, względy bezpieczeństwa. Do tych komunikacyjnych argumentów doszedł jeszcze argument natury militarnej. To jest najkrótsze, ważne połączenie z krajami bałtyckimi, tak samo jak Polska należącymi do NATO i Unii Europejskiej" - mówił na konferencji prasowej Zieliński.

Dzięki inwestycji poprawić ma się bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. We wtorkowym komunikacie Kancelarii Rady Ministrów wskazano, że nowa droga przyczyni się również do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu i mobilności obywateli.

Podkreślono, że inwestycja będzie ponadto ważna z punktu widzenia interesu obronnego Polski, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geostrategicznej.

Poseł Jarosław Zieliński zorganizował w środę konferencję prasową, na którą przybyło kilkunastu samorządowców z miast, powiatów i gmin, na terenie których oraz wokół których ma powstać droga ekspresowa.

"To jest epokowa decyzja, na którą wszyscy długo czekaliśmy i długo zabiegaliśmy" - podkreślił.

Dodał, że tranzytowy, międzynarodowy ruch tirów na dotychczasowej drodze jest tak wielki, że jak najszybciej droga powinna być przygotowana do parametrów drogi dwujezdniowej w każdą stronę.

S8 na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki) będzie liczyła ok. 90 km i będzie kosztowała ok. 5,1 mld zł. Zaznaczono, że limit finansowy Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych zwiększy się więc o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł.

