Posiadacze obligacji Credit Suisse powalczą w sądzie o odszkodowanie

Szwajcarski Federalny Sąd Administracyjny (TAF) otrzymał do tej pory 250 skarg dotyczących AT 1 (obligacji zamiennych na akcje) banku Credit Suisse. Po przymusowym przejęciu banku przez UBS, papiery te zostały, na mocy przepisów o pomocy państwa w ratowaniu instytucji finansowych, uznane za bezwartościowe przez Urząd do spraw Rynków Finansowych (Finma).

Jak do tej pory skargi obejmują roszczenia około 2500 inwestorów instytucjonalnych, którzy na dzień 19 marca byli zapisani jako właściciele papierów. Większość skarg została złożona zbiorowo przez kancelarie prawne.

Na początku maja tego roku pierwsza firma prawnicza Quinn Emanuel poinformowała, że uzyskała pełnomocnictwa procesowe do występowania przed szwajcarskim sądem od około 1 tysiąca posiadaczy obligacji.

W ramach ogłoszonego przez władze szwajcarskie przymusowego przejęcia Credit Suisse przez UBS podjęto decyzję o obniżeniu do zera wartości obligacji o nominale 16 miliardów franków szwajcarskich. Operację przeprowadzono w celu wzmocnienia kapitałów własnych przyszłego połączonego banku.

Azjatyckie kancelarie już wcześniej anonsowały, że również będą składać wnioski arbitrażowe domagając się odszkodowania za bezprawne działania nadzoru finansowego.

