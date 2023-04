Posłanka o finansach publicznych: mamy 422 mld zł lewych pieniędzy

Finanse publiczne nie mogą funkcjonować tak, że nie wiadomo, ile się wydaje - mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. - Różnica pomiędzy długiem, który kontroluje parlament, a długiem rzeczywistym to 422 mld zł - dodała.

Posłanka Izabela Leszczyna z PO, sekretarz stanu w ministerstwie finansów w latach 2013-2015, odnosząc się do kondycji finansów publicznych, mówiła o wysokości tegorocznego deficytu.

- 206 mld zł to tegoroczny deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami państwa. Rząd w tym roku chce wydać 206 mld zł więcej niż wpłynie do budżetu – mówiła posłanka.

Leszczyna w trakcie dyskusji o finansach publicznych przytoczyła jeszcze jedną liczbę.

- Różnica pomiędzy długiem, tym, który kontroluje parlament, czyli opinia społeczna, a długiem rzeczywistym to 422 mld zł. To jest ok. 13 proc. PKB. Tyle pieniędzy to są rzeczywiście lewe pieniądze, takie, które są trochę na bakier z prawem. A te są zdecydowanie na bakier z prawem, ponieważ w art. 219 konstytucji wyraźnie jest napisane, jak wydajemy publiczne środki, czym jest budżet państwa – podkreśliła Leszczyna.

Jak dodała, w Polsce mamy cały szereg funduszy utworzonych poza budżetem.

- Od funduszu covidowego przez fundusz pomocy, przez fundusz wsparcia Sił Zbrojnych, fundusz Polskich Ład – wyliczała. - Finanse publiczne nie mogą funkcjonować w ten sposób, że nie wiadomo, ile się ich wydaje - dodała.

Oskarżenia posłanki PO odpierał Tadeusz Cymański, poseł na Sejm RP z Solidarnej Polski.

- Publiczne powiedzenie przez prominentnego polityka, że mamy lewe pieniądze, nielegalne, to ciężkie oskarżenie – podkreślił.

Dane dotyczące zadłużenia całego sektora są na bieżąco publikowane zgodnie z dyrektywą Rady UE z 2011 roku, powiedział Cymański.

- Szczegółowe dane są również przekazane i umieszczone na oficjalnej stronie Eurostatu – odrzucał zarzuty Cymański.

Artykuł powstał podczas panelu dyskusyjnego "Debaty EEC Politics: Finanse" w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

