Posłowie KO byli w Ministerstwie Aktywów Państwowych

2 października 2020 posłowie Marek Sowa oraz Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej przyszli do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAO). Poprosili o wstęp do pomieszczeń resortu, by uzyskać dostęp do, jak to określiło MAP, rzekomego raportu dotyczącego spółek Skarbu Państwa, w których są zatrudnione osoby związane z ugrupowaniami politycznymi.

Wspólnie z @SowaMarek przeprowadzamy kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych! Przyszliśmy po #ListaŁupów @SasinJacek żeby pokazać, jak #ZorganizowanaPrawica oplotła swoją siecią Państwowe Spółki! Szkoda, że Minister Sasin uciekł przed #KOntrolaPoselska Ale my #Działamy 💪💪 pic.twitter.com/k6EYymbIfL — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) October 2, 2020