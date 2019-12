Posłowie KO: potrzebna akcja informacyjna w sprawie pieniędzy z OFE

Będziemy prowadzić akcję informacyjną, by pieniądze, które rząd chce zabrać z OFE nie trafiły znów do prywatnych towarzystw emerytalnych ręce tylko do ZUS - mówili we wtorek posłowie Koalicji Obywatelskiej, związani z Inicjatywą Polska.

Posłowie KO i iPL Katarzyna Piekarska i Dariusz Joński przypominali na wtorkowej konferencji prasowej, że rząd przygotowuje projekt ustawy w sprawie likwidacji OFE i skierowania złożonych tam pieniędzy gdzie indziej.

"Za chwilę Polacy będą podejmować najważniejsze decyzje co do swoich pieniędzy, co do pieniędzy z OFE. Chodzi o 15 mln ludzi, którzy przez ostatnie lata lokowali tam własne środki" - powiedział Joński.

Chodzi też - dodał - "o to, gdzie powędrują te pieniądze". "Propozycja pana premiera jest taka, że bez jakiejkolwiek decyzji z naszej strony, po potrąceniu 15 procent, trafią na Indywidualne Konta Emerytalne" - powiedział poseł dodając, że pieniądze z OFE będą też mogły trafić do ZUS, ale by to nastąpiło "trzeba będzie wykonać pewną pracę - pójść do ZUS i podpisać oświadczenie".

Oznacza to - uważa Joński - że "podprogowo premier by chciał, by (pieniądze z OFE) znów trafiły do prywatnych towarzystw emerytalnych".

By do tego nie doszło, posłowie iPL chcą w styczniu rozpocząć akcję informacyjną wśród obywateli, tak, aby - powiedziała Piekarska - "obywatelki i obywatele podjęli decyzję, czy przelać pieniądze do ZUS". W ramach akcji mają się odbywać spotkania w terenie oraz ma być prowadzona intensywna kampania w mediach społecznościowych.

"Będziemy namawiali Polaków, by te pieniądze trafiły do sektora finansów, a nie do banksterów" - zapowiedział Joński. W tym drugim przypadku - dodał - istnieje bowiem ryzyko, że "te pieniądze wyparują", bo lokowane będą m.in. na giełdzie. "Nasze emerytury nie mogą być ruletką" - powiedział poseł KO.

Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r.

Projekt zakłada, że uczestnicy OFE sami będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE, nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatycznie), o tyle ci, którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór "opcji domyślnej z IKE".