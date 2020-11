Posłowie KO upominają się o interesy przedsiębiorców z branż dotkniętych restrykcjami covidowymi

O interesy przedsiębiorców z branż dotkniętych restrykcjami covidowymi upomnieli się w piątek posłowie Koalicji Obywatelskiej. W Warszawie posłanki KO wybrały się z kolei z kontrolą poselską do siedziby GIS, by - jak mówiły - sprawdzić skalę nieprawidłowości w tej instytucji.

Koalicja Obywatelska zorganizowała w piątek serię konferencji prasowych w 14 miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

W stolicy posłanki: Marta Golbik i Paulina Henning-Kloska wybrały się z kontrolą poselską do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej w Warszawie. Posłanki podkreślały, że GIS jest tą służbą, która w walce z COVID-19 stoi na pierwszej linii frontu, jednak stale do opinii publicznej docierają informacje o nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu. "Na inspekcję sanitarną, jak państwo wiecie, narzekają zarówno obywatele, którzy nie mogą się do sanepidu dodzwonić, którzy potrzebują pomocy ze strony inspekcji sanitarnej, jak i dyrektorzy szkół, ale także sami jej pracownicy, którzy każdego dnia wskazują na pewnego rodzaju niemoc, wynikającą z braku rąk do pracy, braku sprzętu, wynagrodzeń za nadgodziny" - mówiła Henning-Kloska.

"Dlatego musimy sprawdzić, co źle działa, musimy się dowiedzieć dlaczego sanepid nie funkcjonuje tak, jak powinien. Czy ma wystarczającą liczbę pracowników, czy ma wystarczający sprzęt by sobie poradzić z tą skalą problemu, która powstała?" - zaznaczyła Golbik. Zastanawiała się też, czy epidemia jest odpowiednim momentem do tego, by rząd kupował nowe limuzyny, zamiast dofinansować GIS.

Konferencje w pozostałych miastach posłowie KO poświęcili problemom przedsiębiorców z branż, które dotknęły rządowe obostrzenia.

We Wrocławiu poseł KO Michał Jaros powołując się na badania GUS wskazał, że blisko 45 proc. firm z branży hotelarskiej i restauracyjnej uważa, że nie przetrwa najbliższego kwartału z wprowadzonymi obostrzeniami. "Rząd rzuca się od ścinany do ściany, nie ma strategii jak zapobiec epidemii, nie ma strategii na wsparcie dla biznesu" - ocenił polityk.

Jaros przypomniał, że KO chce jak najszybciej zwołać posiedzenie Sejmu i zaproponować rozwiązania będące wsparciem dla przedsiębiorców z różnych branż. "Jesteśmy za tym, by wsparcie dla przedsiębiorców zostało wprowadzone jak najszybciej" - zaznaczył poseł.

Na konferencji prasowej w Krakowie, obok posłów Koalicji Obywatelskiej, pojawili się sami przedsiębiorcy. Zwracali uwagę na ogromne spadki dochodów, jakie odnotowują w czasie pandemii i apelowali o natychmiastową pomoc rządu. "Potrzebujemy szybkiej pomocy, potrzebujemy działań, które będą wdrożone w ciągu tygodnia-dwóch. Pierwszą, najważniejszą dla nas sprawą wydają się niskooprocentowane kredyty gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dostępne dla podmiotów, które generują straty" - mówił Krzysztof Nowosad, właściciel grupy "Loża", która ma w Krakowie kilka restauracji. Dodał, że obecnie kredyty są dostępne dla podmiotów gospodarczych, które generują zysk.

Przedsiębiorcy apelowali o zwolnienie ich z płacenia ZUS i o pomoc dla pracowników. "Ten apel przedsiębiorców jest niesłychanie ważny, w szczególności tutaj w Małopolsce" - mówił poseł Marek Sowa. Podkreślił, że w województwie tym koszty pandemii będą większe niż w innych regionach. "Bo udział turystyki czy innych branż bardzo dotkniętych skutkami pandemii jest wyjątkowo wysoki, dlatego tak istotne jest, żeby ta pomoc przyszła na czas, żebyśmy ocalili dorobek pracy całego pokolenia ludzi, którzy zbudowali potencjał turystyczny Krakowa i Małopolski" - dodał Sowa.

Aleksander Miszalski zwrócił uwagę, że po marcowym lockdownie nastał bardzo ciężki czas dla firm z branż turystycznej, gastronomicznej i transportowej. "Wydawało nam się, że po tych doświadczeniach z lutego, marca, kwietnia wakacje powinny być czasem na przygotowanie zarówno w zakresie służby zdrowia i funkcjonowania sanepidu, jak i wypracowania planów dla gospodarki na różne warianty potencjalnej drugiej fali. Czym zajmował się rząd przez wakacje, to wiemy. Niestety po tym, co dzieje się w służbie zdrowia widzimy, że przygotowany na tego typu falę nie był, mimo że lekarze i cały personel medyczny czynią wielkie starania" - stwierdził poseł KO.

W Gdańsku o interesy przedsiębiorców m.in. z branży gastronomicznej upomnieli się posłowie: Małgorzata Chmiel i Piotr ,. Oni również, podobnie jak Michał Jaros, wskazali na potrzebę jak najszybszego zwołania posiedzenia Sejmu, by jak najszybciej uchwalić ustawę, która da możliwość wsparcia restauratorów. Piotr Adamowicz przestrzegał, by nie czekać, aż Sejm zbierze się na planowanej sesji 18-19 listopada, ponieważ wówczas pomoc może trafić do zainteresowanych dopiero pod koniec miesiąca.

Adamowicz przekonywał, że oprócz branży gastronomicznej wsparcia potrzebuje także kultura. Przypomniał, że jeszcze w maju wystosował interpelację do wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego, w której pytał, jakie wsparcie otrzymają instytucje kultury z tytułu utraconych wpływów m.in. za niesprzedane bilety i wynajem powierzchni. Wyjaśnił, że w odpowiedzi resort kultury miał zapewnić, że "robi, co może".

"Zadzwoniłem dzisiaj do Teatru Muzycznego w Gdyni i zapytałem, czy dostali jakiekolwiek refinansowanie z ministerstwa kultury z tytułu utraconych wpływów. W odpowiedzi usłyszałem, że teatr nie otrzymał ani jednej złotówki, być może dopiero po 22 listopada dostaną około 45 proc. ECS także nie otrzymało nawet jednego grosza. Tak funkcjonuje państwo polskie pod rządami Zjednoczonej Prawicy" - stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek, że pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami ma wynieść w czasie drugiej fali pandemii przynajmniej 9-10 mld zł. W jej ramach rząd przewiduje m.in.: dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw, umorzenie subwencji z "Tarczy Finansowej" PFR, wydłużenie programu "Tarczy Finansowej dla Dużych Firm, pożyczki długoterminowe z gwarancją, dofinansowanie zatrudnienia, przedłużenie tzw. postojowego, zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowanie zmiany zakresu działalności z ramach dotacji na biznes.

Konferencje KO odbyły się w piątek także w: Rzeszowie, Szczecinie, Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie), Kielcach, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Katowicach, Poznaniu Białymstoku i Opolu.