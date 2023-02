Posłowie KO zachęcają do udziału w wysłuchaniu publicznym w sprawie tzw. lex pilot

Posłowie KO zachęcają wszystkie działające w sektorze komunikacji elektronicznej organizacje do udziału w zaplanowanym na 6 marca w Sejmie wysłuchaniu publicznym ws. projektu ustawy tzw. lex pilot. Wierzymy, że rząd wycofa się z niebezpiecznych przepisów – mówili w Katowicach parlamentarzyści.

Chodzi o projekt Prawa komunikacji elektronicznej i związanych z nim ustaw. Jeden z proponowanych zapisów ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie, tak że na pięciu pierwszych miejscach znalazłyby się kanały telewizji publicznej - stąd projekt jest przez część komentatorów nazywany "lex pilot".

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach posłowie Koalicji Obywatelskiej: Grzegorz Napieralski, Ewa Kołodziej i Mateusz Bochenek poinformowali m.in. o olbrzymim - jak ocenili - zainteresowaniu zaplanowanym na 6 marca w południe wysłuchaniem publicznym w sprawie projektu tej ustawy. Chęć udziału w posiedzeniu zgłaszają m.in. organizacje branżowe i pozarządowe, operatorzy telekomunikacyjni i przedstawiciele rynku medialnego.

Jak zaznaczył wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Grzegorz Napieralski, główna ustawa dotycząca komunikacji elektronicznej jest potrzebna i ważna, ponieważ m.in. dostosowuje polskie regulacje do unijnych. Parlamentarzyści KO protestują natomiast przeciwko przepisom dotyczącym "lex pilot" oraz innym, które - jak przekonywali - oznaczają "inwigilację obywateli". Chodzi m.in. o rządową poprawkę do projektu.

"Ta poprawka ma doprowadzić do tego, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sposób administracyjny będzie mógł do każdego operatora, który przesyła dzisiaj sygnał, zaproponować swoje urządzenie i swoje oprogramowanie, które trzeba będzie zainstalować (…). Nie wiadomo jakie oprogramowanie, jakie urządzenie. Ktoś będzie mógł bez żadnego nadzoru służb specjalnych, parlamentu czy demokratycznych instytucji państwa, mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się, jeśli chodzi o transfer danych" - wyjaśniał Napieralski.

"Drugi niebezpieczny zapis, który godzi w zasady demokracji, dotyczy tego, iż prezes UKE może w ciągu 6 godzin zablokować każdą stronę internetową czy każde miejsce przekazywania informacji, które będzie nieodpowiednie - według niego czy według służb, które zgłoszą do niego, że zagrożone jest bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe państwa" - dodał poseł, oceniając - w kontekście zbliżających się wyborów do parlamentu - że taki przepis dawałby możliwość zablokowania informacji niewygodnych dla partii rządzącej.

Posłanka Ewa Kołodziej oceniła, że projekt ustawy "lex pilot" jest stworzona po to, by PiS wygrał kolejne wybory. "PiS obawia się, że przegra te wybory, dlatego wszystkimi możliwymi sposobami próbuje manipulować: najpierw przy ordynacji wyborczej, a teraz przy ustawie lex pilot" - powiedziała Kołodziej. "Ta władza nie ma hamulców. Ona okrada nas z majątku publicznego, okrada nas teraz z wolności słowa, i chce nas okraść z wolnych wyborów" - dodała.

Poseł Mateusz Bochenek przytoczył badania, według których telewizje lokalne i regionalne w woj. śląskim ogląda ok. 605 tys. widzów. Ocenił, że PiS chce podporządkować sobie lokalne media. "Musimy przeciwstawiać się próbom zabierania wolności wypowiedzi, musimy walczyć o pluralizm, różnorodność" - apelował.

Prawo komunikacji elektronicznej ma zastąpić obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne z 2004 roku. Obszerny dokument, liczący prawie 3,5 tys. stron, trafił do Sejmu na początku grudnia. 13 stycznia Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierował go do dalszych prac w Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Projekt dotyczy wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej. Wdrożenie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej w Polsce ma nastapić poprzez przyjęcie nowej ustawy merytorycznej oraz odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające, która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach, m.in. w ustawie o radiofonii i telewizji. Jeden z proponowanych zapisów ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie, tak że na pięciu pierwszych miejscach znalazłyby się kanały Telewizji Polskiej. Inny artykuł mówi, że KRRiT w drodze rozporządzenia ma ułożyć listę 30 programów objętych obowiązkiem transmisji poza programami TVP.

Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu podmiotowego przedsiębiorców zobowiązanych do udostępniania danych i zapewniających warunki do przeprowadzenia kontroli operacyjnej - na wszystkich przedsiębiorców komunikacji elektronicznej. Dostęp do danych pozyskiwanych m.in. z komunikatorów takich jak Messenger lub Whatsapp miałyby Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz o Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu.

Art. 53. projektu zakłada, że "prezes UKE, na uzasadnione żądanie uprawnionego podmiotu, niezwłocznie nakłada na przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej, w drodze decyzji, obowiązek blokowania, nie później niż w terminie 6 godzin liczonych od otrzymania decyzji, połączeń lub komunikatów elektronicznych przesyłanych w związku ze świadczoną publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną, jeżeli mogą one zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo umożliwienia dokonania takiej blokady przez uprawnione podmioty".

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl