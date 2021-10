Posłowie KO: zagwarantować konsultacje przepisów dotyczących gospodarki

Gwarancję konsultacji projektów wpływających na przedsiębiorstwa, objęcie nimi także projektów poselskich, a także możliwość zmiany prawa podatkowego maksymalnie dwa razy w roku zakłada projekt inicjatywy legislacyjnej przedstawionej przez posłów KO.

"Legislacja to tak naprawdę kościec państwa, stanowienie prawa dotyczy wszystkich, w tym przedsiębiorców" - powiedział w środę poseł KO Robert Kropownicki. "Proponujemy, aby w sprawie wszystkich przepisów związanych z prawem gospodarczym i podatkowym mogły się wypowiadać organizacje przedsiębiorców" - dodał.

Jak powiedziała Maria Janyska, inicjatywa zmierza do zagwarantowania na poziomie ustawy, że projekty wpływające na działalność przedsiębiorców podlegają konsultacjom. Czas na konsultacje miałby zostać wydłużony - w przypadku ustawy do minimum 45 dni.

W konsultacjach mają uczestniczyć organizacje pracodawców, związki zawodowe i organizacje branżowe. Rząd byłby zobowiązany do przygotowania oceny wpływu na działalność przedsiębiorców, w tym finanse i organizację pracy, jaką może mieć projekt poselski. Rząd będzie też musiał ocenić, czy dana regulacja jest niezbędna, i wskazać, jakie dotychczasowe przepisy zastępuje, by uniknąć sprzeczności między starymi i nowymi przepisami.

Posłowie KO postulują też umocnienie roli rzecznika MŚP i zagwarantowanie, że wszystkie projekty będą do niego trafiały. Ma też powstać niezależna od polityków ekspercka rada oceny wpływu regulacji, która zbada, czy ocena skutków projektu została dokonana rzetelnie.

Janyska zauważyła, że znaczenie legislacji pokazała analiza Krajowego Planu Odbudowy przez Komisje Europejską, która wskazała, że proces tworzenia prawa - także projektów poselskich - powinien być przejrzysty.

"To, co w ostatnich latach robi PiS, to upadek stanowienia praw" - ocenił Kropiwnicki. "Przerabialiśmy już te robione w kilka godzin ustawy dotyczące przepisów karnych czy sądownictwa. Niestety to samo dotyczy gospodarki. Dwa miesiące przed końcem roku miliony Polaków nie wiedzą, w jakiej rzeczywistości podatkowej będą funkcjonować. Miliony rodzinnych firm nie wiedzą, w jakich warunkach będą działać, tysiące biur księgowych nie wiedzą, jak zaplanować działalność w przyszłym roku" - dodał.

Kropiwnicki przedstawił też propozycję, aby przepisy dotyczące prawa podatkowego mogły być zmieniane maksymalnie dwa razy w roku: latem i pod koniec roku, "a nie permanentnie".

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka podkreślił, że wiele projektów, które powinny być konsultowane, to "projekty-widma, bo w zasadzie nie podlegają one konsultacjom społecznym", a warunek oceny skutków regulacji pozostaje niespełniony "tak jakby projekt nie wpływał na działalność przedsiębiorców". Pączka dodał, że stabilność prawa jest kluczowa dla firm, nie tylko tych dużych, ale i mikro- i małych przedsiębiorców. Dodał, że uwagi organizacji branżowych do Polskiego Ładu pozostały bez odpowiedzi.

1 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża rozwiązania podatkowe zapowiadane wcześniej w ramach programu Zjednoczonej Prawicy - Polski Ład. Nowelą ma się teraz zająć Senat. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zakładają m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyżkę progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka PIT 17 proc., z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zmienią się też zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku - wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. z niej podlega odliczeniu; uchwalona w piątek ustawa to odliczenie likwiduje.

Opozycja wskazywała, że projekt z nowymi propozycjami to 700 stron. Poseł KO Dariusz Rosati mówił, że tryb pracy nad tym dokumentem był skandaliczny, a posłowie dostali na to bardzo mało czasu, tak że nawet sejmowi eksperci i nie byli w stanie zapoznać się z jego treścią. Jak ocenił, "urąga on jakimkolwiek zasadom dobrej legislacji, bo nie da się w tak krótkim czasie zapoznać się z tą ustawą".

