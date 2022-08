Posłowie KP-PSL apelują, by rząd rozważył wprowadzenie dopłaty do nawozów od początku września

PSL apeluje, by rząd, zgodnie z wnioskiem Krajowej Izby Rolniczej, rozważył wprowadzenie dopłat do nawozów od 1 września. Interwencja taka potrzebna jest szybko, bo od września zaczyna się nowy sezon agrotechniczny - podkreślali w czwartek posłowie KP-PSL.

"W rolnictwie mamy określony cykl biologiczny, aby w kolejnym roku mogły się odbyć żniwa, muszą być zasiewy. Jesień, to czas upraw i zasiewów, a więc także okres, kiedy niezbędne są nawozy. To, po jakich cenach te nawozy będą i czy będą dostępne, od tego zależą zbiory roku przyszłego" - powiedział poseł KP-PSL Czesław Siekierski na konferencji prasowej.

"Zadziwiła nas sytuacja, że raptem wstrzymuje się tuż przed zasiewami produkcję nawozów i stąd niezbędne są działania w trybie pilnym" - dodał.

Inny poseł KP-PSL Andrzej Grzyb stwierdził, że "jest też pytanie do rządu, czy będzie pełne zabezpieczenie potrzeby związanej z dostawami energii, w szczególności gazu, dla poszczególnych producentów nawozów sztucznych, bo argumentacja producentów jest następująca: w związku ze wzrostami cen gazu ograniczają, względnie zatrzymują produkcję nawozów".

Jak zaznaczył nie ma pewności czy jest to "związane tylko i wyłącznie z ceną tego źródła energii, czy też jest związane również z ograniczeniem dostaw gazu dla producentów nawozów".

W środę zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o wprowadzenie interwencyjnych dopłat do zakupu nawozów azotowych. "Samorząd rolniczy jest zaniepokojony sytuacją wstrzymania produkcji nawozów azotowych przez główne firmy produkcyjne tej branży w Polsce za względu na wysokie koszty gazu" - napisał zarząd KRIR.

"Rozumiemy, że kłopoty zakładów azotowych wynikające z wysokich cen gazu mogą doprowadzić do znacznych wzrostów cen nawozów. W związku z tym uważamy, że konieczne jest podjęcie interwencji przez Rząd RP. Proponujemy, żeby rozważyć możliwość dopłaty do nawozów azotowych kupionych od 1 września br. do końca 2022 r., co pozwoliłoby rolnikom zmniejszyć koszty, a zakładom azotowym uruchomić produkcję" - głosiło stanowisko zarządu KRIR.

Zarząd Grupy Azoty informował we wtorek o czasowym zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Decyzję uzasadniono "nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego". Analogiczną decyzję o wstrzymaniu produkcji nawozów ze względu na wysokie ceny gazu podjął Anwil, który należy do PKN Orlen. Zgodnie z zapowiedzią spółka w czasie postoju linii produkcyjnych będzie prowadziła, podobnie jak Azoty, prace remontowe i inwestycyjne. W środę ograniczenie produkcji nawozów ogłosiły również należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.

W środę na spotkaniu z rolnikami na Podkarpaciu wicepremier Kowalczyk mówił, że nad rozwiązaniem kwestii cen nawozów pracuje wraz z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Nowe propozycje mają być przedstawione na początku przyszłego tygodnia i dlatego - powiedział Kowalczyk - "jeśli ktoś teraz oferuje komuś saletrę za 6 tys. zł, to nie warto kupować, warto poczekać". Zaznaczył, że są prowadzone prace nad tym, by rolnicy kupowali nawozy w racjonalnej cenie, nie ma jednak mowy o powrocie do cen sprzed roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl