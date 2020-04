Posłowie Lewicy z interwencją ws. bezpieczeństwa pracowników Amazona

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) oraz posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwrócili się z interwencją poselską ws. bezpieczeństwa pracowników Centrum Logistycznego Amazon w Sosnowcu (Śląskie) do zarządu Amazon Fulfillment Poland.

W ostatnim czasie - po potwierdzeniu przypadku zakażenia koronawirusem pracownika centrum Amazona w Sosnowcu - niektórzy pracownicy firmy wyrażali w mediach obawy o swoje bezpieczeństwo w pracy. Biuro prasowe firmy zapewnia, że we wszystkich zakładach wdrożono odpowiednie procedury zabezpieczające pracowników, zaś zarażony pracownik otrzymał wsparcie.

Posłowie poprosili firmę o wyjaśnienia oraz o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jej pracownikom. Dodali, że do ich biur poselskich napływają informacje o nienależytym zabezpieczeniu ludzi przed koronawirusem. Zaapelowali o zapewnienie pracownikom wszystkich polskich centrów Amazon dostępu do nowoczesnych metod testowania na obecność koronawirusa.

"Do naszych biur poselskich wpływają zdjęcia i materiały filmowe pokazujące, że w należących do Amazon centrach logistycznych nie są przestrzegane przepisy mające na celu walkę z epidemią, na czele z wymogiem zachowania 2 metrów odległości od innej osoby. Pracownicy mają pracować na małych powierzchniach, w dużych skupiskach ludzkich, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem. Ponadto powtarzają się doniesienia, według których, pracownicy Amazon w znaczącej części nadal nie zostali wyposażeni przez spółkę w odpowiednie artykuły ochronne, tj. jednorazowe rękawiczki, maseczki, okulary ochronne czy żele antybakteryje" - wskazali posłowie w interwencji, przesłanej w czwartek PAP.

W Polsce działa siedem centrów logistyki e-commerce Amazona: w Sadach k. Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie k. Szczecina, Bielanach Wrocławskich (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Pawlikowicach k. Łodzi i Okmianach k. Bolesławca. Ósme, największe, centrum, uruchamiane jest wiosną tego roku w Gliwicach. Ponadto, Amazon ma w Polsce Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i oddział Web Services w Warszawie.

We wtorek biuro prasowe Amazon poinformowało w odpowiedzi na pytania PAP, że w ostatnich dniach sanepid skontrolował cztery centra logistyczne Amazon w Polsce pod kątem ochrony pracowników przed zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy i nie stwierdził uchybień. "Na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników firma zastosowała szereg zabezpieczeń, wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - napisało biuro prasowe.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. W Polsce działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.