Posłowie Marek Sowa i Mirosław Suchoń z KO odwiedzili Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Marek Sowa i Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej poprosili w piątek o wstęp do pomieszczeń Ministerstwa Aktywów Państwowych, by uzyskać dostęp do rzekomego raportu dotyczącego spółek Skarbu Państwa, w których są zatrudnione osoby związane z ugrupowaniami politycznymi - poinformowało w piątek MAP.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych nie tworzyło takiego dokumentu więc go nie posiada, o czym posłowie zostali wcześniej poinformowani. Po przybyciu do resortu zostali jednak przyjęci. W spotkaniu z nimi uczestniczyli m.in. dyrektor generalny resortu oraz szefowie departamentów prawnego i nadzoru" - napisano w komunikacie.

"Po otrzymaniu informacji, że ministerstwo nie dysponuje dokumentem, który ich interesuje, posłowie zażądali m.in. dostępu do informacji na temat zasad wyboru przedstawicieli do organów spółek, wykazu spółek z udziałem Skarbu Państwa czy przepisów regulujących zasady działania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa - w sumie 10 dokumentów. W zdecydowanej większości są to powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ogólnodostępne dokumenty" - dodano.