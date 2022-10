Posłowie opozycji skrytykowali część projektu ustawy znoszącej bariery administracyjne i prawne

Posłowie opozycji w pierwszym czytaniu w Sejmie krytycznie ocenili część zapisów ustawy znoszącej bariery administracyjne i prawne i zapowiedzieli poprawki. Projektowana ustawa ma m.in. znieść ograniczenia udziału dzieci w polowaniach, ułatwić wycinkę drzew na posesjach i dostęp do broni.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej. Do głosowania nad wnioskiem ma dojść w bloku kolejnych głosowań.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w 19 aktach prawnych dotyczących różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw, obywateli i organów państwa.

W uzasadnieniu do projektu podano m.in., że aby wzmocnić potencjał obronny Polski, uzasadnione jest ułatwienie uzyskiwania pozwolenia na broń funkcjonariuszom i żołnierzom, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową, a także osobom pełniącym terytorialną służbę wojskową co najmniej rok oraz sędziom i prokuratorom. W związku z tym ze względu na wymóg przedstawiania przez osobę ubiegającą się o pozwolenie na broń w każdym przypadku ważnej przyczyny posiadania broni, zaproponowano rozszerzenie katalogu okoliczności o zadeklarowaną przez taką osobę chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto projektowana zmiana przewiduje nadanie waloru ostateczności decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony.

Nowelizacja ma również znieść obowiązek dołączania do wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe odpisu księgi wieczystej nieruchomości. Ta zmiana spowodowałaby, że wnioskodawcy nie będą musieli pozyskiwać takiego odpisu i ponosić związanych z tym kosztów - podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje też możliwość jednorazowego zbycia zinwentaryzowanych napojów alkoholowych bez uzyskiwania zgody na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Wyjaśniono, że jest to ważne dla wielu przedsiębiorców, którzy w trudnej dla nich sytuacji gospodarczej decydują się na działania restrukturyzacyjne lub muszą zakończyć działalność. Projektowane przepisy pozwolą też na sprzedaż, podawanie i spożywania napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa w lokalach gastronomicznych na dworcach kolejowych i autobusowych.

Ustawa nowelizująca ma urealnić również kwoty wolne od podatku przewidziane w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Projekt przewiduje podniesienie tych kwot do 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (3010 zł). Podkreślono, że zmiana ta - korzystna dla obywateli - nie musi przy tym oznaczać zmniejszenia dochodów gmin.

Projekt ogranicza też przysługujące Skarbowi Państwa prawo pierwokupu gruntów, jeżeli są one położone w całości w granicach administracyjnych miasta lub których powierzchnia nie przekracza 1 ha. Dodano, że zmiana w żaden sposób nie uniemożliwi Skarbowi Państwa nabywania własności tych gruntów w drodze "zwykłej" umowy zawartej z jego dotychczasowym właścicielem na zasadach ogólnych.

W projekcie ustawy zaproponowano też ograniczenie zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia (oraz częściową depenalizację naruszenia tego zakazu).

W celu wzmocnienia sytuacji odbiorców gazu proponowane regulacje przewidują natomiast, że w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi budowy przyłączenia do sieci, będzie każdorazowo zobowiązane do poinformowania podmiotu ubiegającego się o przyłączenie o możliwości przyłączenia w zamian za wniesienie opłaty uwzględniającej wszystkie nakłady na realizację inwestycji. Wstępna wysokość takiej opłaty, skalkulowana w oparciu o szacunkowe nakłady na realizację przyłączenia, podana będzie w piśmie informującym podmiot o odmowie wydania warunków.

Przygotowywana ustawa ma wprowadzić też zmiany, w wyniku których właściciele nieruchomości chcący usunąć drzewo wymagające zgłoszenia szybciej uzyskają ostateczne rozstrzygnięcie, czy mogą to zrobić. Zmiany polegają też na zwiększeniu o 20 cm - w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów - obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

"Celem ustawy jest ograniczenie, choćby w pewnym zakresie, regulacji zbyt mocno ingerujących w wolności obywateli, przedsiębiorców, a także redukcję ciążących na nich obowiązków. Zmiany wpłyną na uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych i sądowych" - mówił w czwartek w Sejmie poseł sprawozdawca Bartłomiej Wróblewski (PiS). "PiS deklaruje poparcie dla ustawy" - dodał.

Poseł Andrzej Gawron (PiS) zwrócił uwagę na podniesienie w nowelizowanych przepisach do 100 proc. kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej. "Jest słuszne, żeby podnieść tę kwotę do wysokości płacy minimalnej, tj. do około 3 tys. zł, co jest korzystne dla tych osób, które np. prowadzą korepetycje, drobną sprzedaż w intrenecie czy wykonują drobne projekty graficzne" - stwierdził.

Michał Jaros (KO) zwrócił uwagę na zbyt dużą różnorodność zmian zawartych w jednej ustawie. "Proponuję, żebyście cofnęli się z tą ustawą do komisji deregulacyjnej, zmiany, deregulacje przeprowadzili ustawą, a inne propozycje wprowadźcie przez inne komisje" - zaproponował Jaros, zaznaczając, że KO jest przeciwna ustawie w obecnym kształcie.

"Ta ustawa to gniot legislacyjny, psucie prawa oraz mieszanie oczekiwanych zmian z cynicznymi politycznymi wrzutkami, a zatem podpucha i oszustwo" - ocenił poseł Maciej Kopeć (Lewica). Zapowiedział wniesienie poprawek, zaznaczając, że jeśli nie zostaną przyjęte, Lewica zagłosuje przeciw ustawie.

Poseł Mirosław Suchoń (Polski 2050) również zapowiedział zgłoszenie poprawek.

Poseł sprawozdawca Wróblewski zapewnił o gotowości do kompromisu z opozycją w trakcie dalszych prac nad ustawą, ale bronił części propozycji komisji deregulacyjnej, m.in. zniesienia ograniczenia udziału dzieci w polowaniach.

