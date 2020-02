Posłowie PO: wyższa opłata paliwowa to droższe paliwa; resorty: ceny się nie zmienią (aktualizacja)

Wyższa opłata paliwowa to wyższe cen paliw i impuls dla inflacji – ocenili posłowie KO Mariusz Witczak i Dariusz Joński. Zaapelowali o wycofanie się z decyzji. Resorty infrastruktury i finansów zapewniły, że podwyższenie opłaty paliowej nie wpłynie na ceny paliw, ponieważ jednocześnie zmaleje akcyza.

"Przez ostatnie cztery lata PiS podniósł różnego rodzaju podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa 40 razy. Te podatki i opłaty bezpośrednio wpływają na drenowanie kieszeni obywateli" - powiedział Witczak na briefingu prasowym przed jedną ze stacji paliw w Warszawie. "Szalejąca drożyzna w Polsce jest wynikiem złej polityki rządu PiS" - dodał.

Według Witczaka opłata paliwowa, która ma zostać podniesiona drugi raz w tym roku przyczyni się do inflacji, "która ma bardzo szkodliwy wpływ na rozwój polskiej gospodarki". "W przypadku cen paliw widać, że Ministerstwo Infrastruktury zupełnie nie rozumie procesów ekonomicznych i nie radzi sobie z tą sytuacją".

Zdaniem Jońskiego "komunikat Ministerstwa Infrastruktury, że nie będzie podwyżek na stacjach paliw, to efekt paniki". "Już nikt nie wierzy w żadne zaklęcia PiS. Mamy do czynienia z inflacją najwyższą od dziewięciu lat - prawie 4,5 proc., mamy do czynienia z ogromną drożyzną" - powiedział Joński.

Dodał, że wicepremier Jacek Sasin "nie tak dawno obiecywał, że ceny prądu nie wzrosną; później, że na pewno nie wzrosną dla rodzin, później okazało się, że dla wszystkich wzrosły; tak samo będzie z paliwem". Nawiązał też do dodatkowych opłat od słodzonych napojów. "Ostatnie posiedzenie Sejmu pokazało, że podatek cukrowy nie był po to, żeby walczyć z otyłością, tylko żeby w krótkim okresie dodatkowo budżet zasilić 3 mld zł. Żadnego pomysłu na edukację, przeciwdziałanie, walkę z otyłością nie ma, chodzi po prostu o pieniądze"- mówił Joński.

"Apelujemy do rządzących, aby wycofali się z tej kolejnej daniny, bo to uderzy w dużej mierze po kieszeniach zwykłych ludzi" - powiedział Joński.

Według Witczaka "inflacja jest wynikiem błędnej polityki rządu, słabej współpracy między NBP a ministrem finansów. "Możemy się spodziewać dalszych wzrostów cen różnych produktów; ceny żywności są wprost skorelowane z cenami paliw i energii. Polacy byli przez miesiące oszukiwani, że będą rozwiązania rekompensujące wzrost cen energii, nic się w tej materii nie stało, dlatego nie mamy najmniejszego zaufania do ministra infrastruktury, który twierdzi, że ceny paliw nie wzrosną" - oświadczył.

"W kampanii prezydent Andrzej Duda twierdzi, że ceny rosną przejściowo, odkrył tu jakieś nowe zjawisko ekonomiczne. Ceny nie mogą rosnąć przejściowo, jeżeli rząd wprowadza coraz więcej opłat i podatków, coraz intensywniej drenuje kieszenie Polaków" - dodał Witczak.

Minister infrastruktury podniósł stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz. Stawka na benzyny silnikowe wzrośnie od marca o 12,3 proc., opłata za oleje napędowe i ich mieszanki z biokomponentami o 5,5 proc., w przypadku gazów wzrost wyniesie 10 procent.

Resort infrastruktury zapewnił, że podwyższenie stawek "jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy". "Zmiana wysokości stawek opłaty paliwowej w żaden sposób nie wpływa na cenę paliw na stacjach, ponieważ dokładnie o taką samą wartość - o 17 zł na 1000 l lub 1000 kg - maleje akcyza na paliwa" - powiedział rzecznik MI Szymon Huptyś.

Takie samo stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów, podkreślając, że podniesieniu opłaty paliwowej będzie towarzyszyć zmniejszenie akcyzy. Rzecznik resortu Paweł Jurek zaznaczył, że obniżona akcyza została już uwzględniona w ustawie okołobudżetowej, a dzięki zmianie, która "dla kierowców jest neutralna", więcej środków trafi do Krajowego Funduszu Drogowego. Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy.