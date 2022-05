Posłowie poparli rząd w sprawie uzupełnień do rozporządzenia PE dot. półprzewodników

Sejmowa Komisja ds. UE przychyliła się w czwartek do projektu stanowiska rządu ws. uzupełnienia rozporządzenia PE o bezpieczeństwie zaopatrzenia UE w półprzewodniki. Propozycja rządu dotyczy m.in. zakresu planowanego wsparcia oraz kwestii lokowania korzystających z niego inwestycji.

W czwartek Sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej rozpatrywała wniosek ws. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający ramy dot. środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników (akt w sprawie czipów) i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu.

Referujący projekt wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zaznaczył, że światowa gospodarka jest oparta na półprzewodnikach, a w czasie pandemii COVID-19, kiedy zerwane zostały łańcuchach dostaw, okazało się, że są problemy z dostępem do elektroniki. Dla firm z branży motoryzacyjnej oznaczało to kłopoty z zakupem półprzewodników, a dla klientów - oczekiwanie na nowe samochody.

"Komisja Europejska w związku z tym zaproponowała, aby do 2030 r. produkcja najnowocześniejszych półprzewodników w Europie osiągnęła pułap 20 proc. produkcji światowej. W lutym br. roku został opublikowany wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający ramy dotyczące środków wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników. Projekt rozporządzenia oparty jest na trzech filarach" - poinformował Piotr Uściński.

Pierwszy filar to "Czipy dla Europy". Ma on umożliwić rozwój i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych i kwantowych.

"Filar ten umożliwi zbudowanie europejskiej platformy informatycznej do projektowania. Inicjatywa wesprze też tworzenie linii pilotażowych do produkcji małych serii czipów, np. dla startupów. W ramach filaru w państwach członkowskich zostaną utworzone ośrodki kompetencji wspierające małe i średnie firmy technologiczne. Przewidywane jest też uruchomieniu funduszu na rzecz czipów, aby ułatwić dostęp do kapitałów startupom" - stwierdził wiceminister.

Drugim filarem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.

"Przewiduje on ułatwienia dla ustanowienia nowych zakładów produkujących czipy w Europie. W rozporządzeniu wyróżniono ich dwa rodzaje: zintegrowane zakłady produkcyjne zajmujące się zarówno projektowaniem jak i produkcją czipów; drugim rodzajem są otwarte unijne fabryki zajmujące się wytwarzaniem czipów na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy według jego projektu" - wymienił Uściński.

Zaznaczył, że drugi filar przewiduje uwarunkowanie pomocy publicznej tylko dla projektów, które są pierwsze w swoim rodzaju. "Są to takie przedsięwzięcia, których celem jest dostarczenie czipów, których nie ma na rynku" - dodał wiceminister.

Trzeci filar to działania z zakresu monitorowania i reagowania na sytuacje kryzysowe.

"Polega to na obserwowaniu przez państwa członkowskie ustanowionych wskaźników wczesnego ostrzegania oraz kondycji kluczowych dostawców półprzewodników. W filarze tym przewidziano także środki uruchamiane w sytuacji kryzysowej związanej z niedoborem półprzewodników. KE może w tym momencie występować o udzielenie niezbędnych informacji przez dostawcę półprzewodników, może też zobowiązać firmy, które otrzymały pomoc publiczną do przyjęcia priorytetowego zamówienia na brakujące czipy" - podkreślił Piotr Uściński.

Dodał, że KE może również, na wniosek co najmniej dwóch państw członkowskich, uruchomić wspólne zakupy brakujących półprzewodników, a nawet utrudnić ich eksport na zewnątrz Unii Europejskiej.

Minister Uściński poinformował, że rząd co do zasady pobiera projekt rozporządzenia, będzie jednak podejmował działania, by uzupełniono jego treść. Rząd w swoim stanowisku proponuje rozszerzenie pomocy publicznej o projekty, które nie dotyczą tylko najnowszych technologii produkcji czipów, ale też takich czipów, które już są dostępne na rynku, ale popyt na nie przewyższa podaż.

"Należy zobowiązać inwestora korzystającego z pomocy publicznej do lokowania inwestycji towarzyszących uruchamianiu fabryki (ośrodki projektowania czipów, firmy zajmujące się testowaniem i mikromontażem oraz opracowywaniem oprogramowania dla układów scalonych) w innym państwach członkowskich, a nie tylko w państwie, w którym ulokowana jest fabryka" - dodał Piotr Uściński.

Według stanowiska rządu konieczne jest też uwzględnienie roli uczelni technicznych w kształceniu kadr i wyodrębnienie tego elementu z funkcji, jaką mają pełnić ośrodki kompetencji. Rozporządzenie powinno umożliwiać również uruchomienie specjalistycznych kierunków kształcenia studentów - wskazano.

Sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej rozpatrzyła wniosek dotyczący rozporządzenia PE w sprawie półprzewodników w wersji ostatecznej i przychyliła się do przedstawionych podczas obrad propozycji rządu.

