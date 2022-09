Posłowie PSL składają projekt ustawy zamrażającej ceny energii dla przedsiębiorstw

Składamy projekt ustawy zamrażającej ceny energii dla przedsiębiorstw - zwłaszcza małych i średnich - na poziomie z czerwca 2020 - poinformowali w czwartek Posłowie PSL Andrzej Grzyb, Stefan Krajewski i Mieczysław Kasprzak.

"Przedłożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który zatrzymuje ceny energii elektrycznej na poziomie czerwca 2020, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oczywiście ze stosownym systemem rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych" - poinformował Grzyb na konferencji prasowej w czwartek. Jak mówił, "takie ruchy wykonały inne państwa członkowskie Unii Europejskiej".

Jak tłumaczył, projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw rolniczych i ogrodniczych - np. zajmujących się produkcją pomidorów czy ogórków pod osłonami, które mają trudności w zapewnianiu surowców energetycznych koniecznych dla funkcjonowania. "Jesteśmy dużym producentem europejskim, który potrzebuje miesięcznie od 40 do 80 ton węgla w przeliczeniu na jeden hektar. Ocenił, że zniszczenie obecnej produkcji byłoby stratą ok. 2 mld zł.

