Posłowie Razem wystąpili do Kolei Śląskich ws. podwyżek cen biletów oraz zasad działalności związkowej

Posłowie partii Razem (Lewica) Maciej Konieczny i Paulina Matysiak poinformowali we wtorek, że wystąpili w trybie kontroli poselskiej ws. podwyżek cen biletów w Kolejach Śląskich i relacji tego pracodawcy z pracownikami, w tym podejrzenia utrudniania działalności związkowej.

PAP poprosiła przedstawicieli Kolei Śląskich o odniesienie się do wystąpienia posłów, jednak do czasu publikacji depeszy nie otrzymała odpowiedzi.

Podczas wtorkowego briefingu przed katowickim dworcem kolejowym Konieczny i Matysiak, a także działaczka Razem z Bytomia Barbara Słania mówili o ubiegłorocznych podwyżkach cen za bilety KŚ, będących efektem zmian taryfowych z maja (z kilkunastoprocentowym - według przewoźnika - wzrostem cen i ograniczeniem oferty) i grudnia (wzrosły ceny biletów sprzedawanych w kasach i u konduktorów, przy podniesieniu opłaty za wydanie biletu w pociągu z 5 zł do 10 zł).

Słania podkreśliła, że jest bytomianką dojeżdżającą od lat pociągami KŚ do Katowic. Jak mówiła, w ostatnich latach cena biletu jednorazowego rosła: od 3 zł, przez 4 zł, 4,50 zł, do 5,50 zł obecnie; podobnie cena za przejazdu jednej stacji z Zabrza do Gliwic jest obecnie wyższa, niż jeszcze niedawno kosztował bilet na trasie Katowice - Gliwice.

"Cena biletu miesięcznego na mojej trasie z dnia na dzień nagle wzrosła o połowę: było 80 zł, zrobiło się 120 zł. Poza tym KŚ miały do niedawna wiele ofert: były bilety czasowe, trochę tańsze bilety pozaszczytowe, były różnego rodzaju ekobilety - to wszystko nagle zniknęło" - dodała. Wskazała też na częste, w części zależne od przewoźnika, zmiany godzin odjazdów pociągów.

Paulina Matysiak, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. walki z wykluczeniem transportowym, zwróciła uwagę na znaczne podwyżki cen w pociągach regionalnych, w tym na zmianę taryfową KŚ z końca ub.r., w efekcie której zdarzają się przypadki, w których pasażerowie kupujący bilety w pociągach tej spółki więcej płacą za wydanie biletu, niż za sam bilet.

"W tej sprawie składamy interwencję z posłem Koniecznym dopytując, jak kształtuje się kwestia tych podwyżek, skąd one wynikały, dlaczego ta opłata została podniesiona tak bardzo, dlaczego pasażerowie nie zostali poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Generalnie stoimy na stanowisku, że tych podwyżek nie powinno być" - zadeklarowała Matysiak.

Nawiązując do dyskusji o ostatniej podwyżce cen biletów w PKP Intercity, której skutki dla pasażerów po interwencji państwa mają zostać zmniejszone, posłanka Razem przypomniała postulat tej partii, dotyczącej zerowej stawki VAT na bilety kolejowe. Jak przekonywała, rozwiązanie jakie z początkiem br. wprowadziła Finlandia, jest sprawiedliwe, możliwe dla budżetu i zgodne z zasadami europejskimi.

Poseł Konieczny mówił, że przy ostatniej zmianie taryfy KŚ doszło do konfliktu między pracodawcą, a częścią pracowników. Jak relacjonował, po ostatniej zmianie taryfy władze spółki zamieściły w jej mediach społecznościowych zdjęcie grupy pracowników z zapewnieniem, że "pracownicy jednoznacznie popierają politykę firmy w zakresie zmian taryfy".

"Chwilę później okazało się, że tak nie jest, że nawet ci pracownicy, którzy stoją na zdjęciu, nie wiedzieli po co tam stoją, a spotkanie zostało zwołane na ostatnią chwilę. O tym wszystkim poinformował szerzej Tomasz Wacławek, działacz związkowy, pracownik KŚ, który sprostował tego fakenewsa w bardzo grzeczny, powściągliwy, merytoryczny sposób mówiąc, że Koleje Śląskie nie mają poparcia istotnej części pracowników, że ta decyzja została podjęta wbrew im" - mówił Konieczny.

Poseł ocenił, że to sprostowanie Wacławka "zaowocowało represjami" wobec niego i innych pracowników: Wacławek dostał "absurdalne zarzuty", z których musiał się tłumaczyć, a komentujący jego film pracownicy zostali wezwani do wyjaśnień przed zarządem. "To jest oczywista próba zastraszania, zamykania ust pracownikom" - uznał.

Także inny związek - relacjonował poseł - podzielił się opinią nt. relacji w spółce i w następstwie został pozbawiony możliwości informowania o swoich działaniach na tablicy w jej siedzibie. "Tu chcielibyśmy wystąpić z serią pytań do zarządu KŚ dotyczących tej sytuacji wewnętrznej i relacji pracowniczych" - poinformował Konieczny.

Poseł Razem zwrócił się także z apelem do prezesa KŚ Patryka Świrskiego uznając, że postawione Wacławikowi zarzuty zmierzają do zwolnienia go z pracy. "Jeżeli przyjdzie wam do głowy głupi, bezmyślny, ale przede wszystkim nielegalny pomysł, żeby zwolnić bezprawnie objętego ochroną działacza związkowego, to nie ujdzie to wam płazem" - powiedział.

"Będziemy monitorować tę kwestię, będziemy przypatrywać się dokładnie represjom za działalność związkową w KŚ, bo - zwracam się do zarządu Kolei Śląskich - uporczywe utrudnianie działalności związkowej jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. Nie ma miejsca na bezprawie u publicznego przewoźnika, który powinien być wzorem, jeżeli chodzi o standardy zatrudnienia" - mówił Konieczny.

Zgodnie z informacją Koniecznego i Matysiak ich pisma zostały skierowane w trybie interwencji poselskiej do prezesa Kolei Śląskich Patryka Świrskiego oraz marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Po zmianie władzy w samorządzie woj. śląskiego, która nastąpiła w listopadzie ub. roku. z dniem 27 stycznia br. z rady nadzorczej Kolei Śląskich odwołano dwie osoby: Monikę Bryl i Ferdynanda Reissa, a w ich miejsce powołano Dariusza Maszczyka i Zbigniewa Farugę. Zarząd spółki pozostał bez zmian.

