Posłowie Truskolaski i Krajewski chcą komisji infrastruktury ws. drogi Białystok-Augustów

Podlascy posłowie Krzysztof Truskolaski (KO) i Stefan Krajewski (KP-PSL) chcą, aby minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury aktualne informacje związane z planami dotyczącymi drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok-Augustów.

W regionie jest coraz więcej apeli o to, aby droga Białystok-Augustów była ekspresową.

We wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku posłowie poinformowali, że wśród innych członków komisji infrastruktury rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie "jak najszybciej" posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury właśnie z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka, aby przedstawił on posłom aktualne informacje na temat tej drogi, także w sprawie przygotowywanych obwodnic na tej trasie: Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów oraz nowej tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa na bazie dk 16.

"Chcemy, aby ta droga została zbudowana w standardzie drogi ekspresowej, czyli aby z Białegostoku do Augustowa, później do Suwałk, dojechać dwupasmową, bezpieczną trasą" - mówił poseł Truskolaski. Przypomniał, że obecnie jest to droga obciążona komunikacyjnie, niebezpieczna, nazywana czasem "drogą śmierci".

Posłowie podkreślali, że ich wniosek o zwołanie komisji jest "apolityczny" i apelowali, aby poparli go posłowie z komisji ze wszystkich opcji, bo chodzi o to, aby powstała droga ekspresowa Białystok-Augustów.

Truskolaski poinformował, że posłowie chcieliby usłyszeć od ministra Adamczyka jaki jest obecnie status drogi Białystok-Augustów, poznać harmonogram modernizacji, planowaną kategorię tej trasy, informacje o przygotowywanych obwodnicach.

Dyskusja o budowie drogi ekspresowej Białystok-Augustów trwa w regionie na kanwie toczących się prac nad wyborem przebiegu łącznika pomiędzy budowaną drogą S61 Via Baltica i przygotowywaną S19 Via Carpatia. Trzy warianty na bazie dk 65 Białystok-Ełk (jako przyszła S16 odcinek Knyszyn-Ełk) i czwarty na bazie dk 8 Białystok-Augustów są rozważane przez GDDKiA w trwających pracach nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla odcinka S16 Knyszyn-Ełk. Swoją propozycję łącznika, drogi zupełnie od zachodu omijającej Białystok proponują także ekolodzy, którzy argumentują, że w wariantach na dk 65 ekspresówka w znaczący sposób przecinałaby Biebrzański Park Narodowy.

Część samorządów popiera wybór wariantu na bazie dk 65, część na bazie dk 8. Są też głosy, że powinny powstać obie drogi ekspresowe: Białystok-Ełk i Białystok-Augustów. Za budową obu tych dróg opowiedział się już wcześniej np. Podlaski Zespół Parlamentarny, w poniedziałek także sejmik województwa podlaskiego.

"Podlaski Zespół Parlamentarny stoi na stanowisku, że powinny zostać uwzględnione liczne wystąpienia samorządowców, organizacji gospodarczych i obywateli w sprawie konieczności uzupełnienia sieci dróg ekspresowych o odcinek Białystok-Augustów, przy zachowaniu w jej ramach drogi ekspresowej S16 na odcinku Knyszyn-Ełk" - napisano w przyjętym w marcu stanowisku.

"Nie może być w ogóle mowy o wariantowości czy ósemka, czy szesnastka. Te drogi pełnią zupełnie inne role" - powiedział poseł PSL Stefan Krajewski. W jego ocenie trasa Białystok-Augustów ma charakter subregionalny, łączy stolicę województwa podlaskiego z częścią turystyczną regionu i jest drogą "bezwzględnie potrzebną". O drodze Białystok-Ełk powiedział, że ma charakter międzyregionalny, łączy województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie i jest ważna z punktu widzenia rozwoju zachodniej części województwa podlaskiego.

Krajewski mówił, że na drogi czekają samorządowcy, przedsiębiorcy. "My nie możemy być ciągle regionem wykluczonym, ciągle trudnodostępnym, ze względu (na to), że mamy to środowisko. Naprawdę idzie to wszystko pogodzić" - uważa Krajewski.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, która pracuje nad łącznikiem pomiędzy S61 i S19 informowała już w ostatnim czasie, że wyboru przebiegu tego łącznika należy się spodziewać wiosną 2022 r.

