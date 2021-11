Posłowie: wsparcie oświaty również na pomoce do nauki zdalnej

Posłowie komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zaproponowali w poniedziałek poprawki do ustawy o zwalczaniu COVID-19 umożliwiające jednostkom oświaty wydawanie pieniędzy w ramach wsparcia na pomoce dydaktyczne służące do nauki zdalnej.

Jak powiedział zgłaszający poprawki poseł Jerzy Materna (PiS), w poprawkach chodzi m.in. o to, aby środki zagwarantowane na wsparcie jednostek oświaty mogły być wydawane na poprawę ich infrastruktury, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, w tym umożliwiające kształcenie na odległość, lub na rozwijanie kompetencji nauczycieli.

Posłowie zgłosili też poprawki związane z przejęciem zadań z zakresu melioracji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Posłowie zaproponowali też kilka poprawek o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym i doprecyzowującym.

Przedmiotem obrad poniedziałkowego posiedzenia komisji gospodarki morskiej był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy umożliwienia zaokrętowania marynarzy na statek, którzy ze względu na stan epidemii mają trudności z powrotem do kraju, oraz odnowienia im posiadanych dokumentów i utrzymania ważności dokumentów marynarskich do dnia upływu 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Nowela wydłuża ponadto termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do 30 września 2022 r. z końca marca 2022 r.

Proponowane nowe rozwiązania zakładają też, że z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, przewoźnicy zostaną zwolnieni z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego trwającego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Propozycje zmian dotyczą też przedłużenia, o 12 miesięcy, okresu obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.

Projekt nowelizacji wydłuża ponadto termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego - do 30 września 2022 r. z końca marca 2022.

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, a pośrednio pomoże też branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19.

Bon turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

